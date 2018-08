Wwe, Summerslam 2018/ Video highlights e risultati: Roman Reigns e Rounda Rousey campioni del mondo

Wwe, Summerslam 2018, video highlights: Roman Reigns e Rounda Rousey campioni del mondo, Seth Rollins nuovo Intercontinental Championship, ecco tutti i risultati

Roman Reigns

Wwe, Summerslam: grande spettacolo nel ppv più importante dell’estate della celebre compagnia di wrestling americano. Ieri, domenica 19 agosto 2018, al Barclays Center di Brooklyn a New York è andata in scena una card di altissimo livello che ha dato grandissime sorprese. A partire dal titolo Universale: detenuto dall’ex UFC Brock Lesnar, è passato a Roman Reigns. Campione dal 2 aprile 2017, all’epoca di Wrestlemania 33, Lesnar ha ceduto il titolo più importante della Wwe all’acerrimo rivale: sono state necessarie quattro spear per stendere il colosso, con l’ex Shield che si è laureato nuovo campione. Una sfida preceduta dall’attacco di Lesnar a Braun Strowman che, dopo la vittoria su Kevin Owens nell’opener, che aveva promesso di incassare la valigetta conquistata a Money in the bank al termine della contesa. Reigns, dunque, ce l’ha fatta: dopo tre sconfitte, ha battuto il quarantunenne del Dakota del Sud.

RONDA ROUSEY NUOVA CAMPIONESSA FEMMINILE

Grande attesa per il main event ma non solo, un’altra grande sorpresa ha reso felici i milioni di fans della Wwe: l’ex campionessa Ufc Ronda Rousey, che ha debuttato nell’ultima edizione di Wrestlemania, ha vinto la cintura di Raw Women’s Championship dopo essersi imposta nettamente su Alexa Bliss, che ha ceduto alla mossa di sottomissione Arm Bar. Per quanto riguarda gli altri match della card, Cedric Alexander ha battuto Drew Gulak e si è confermato WWE Cruiserweight Champion, così come il B-Team (Curtis Axel e Bo Dallas) rimangono i Raw Tag Team Champions grazie alla vittoria sui Revival. Nel kickoff in programma anche il mixed tag team match tra Andrade Cien Almas-Zelina Vega e Rusev-Lana, con la vittoria dei primi. Seth Rollins si è laureato nuovo Intercontinental Champion ai danni di Dolph Ziggler, mentre il New Day ha mantenuto i titoli di coppia di Smackdown contro i The Bludgeon Brothers. Nuova campionessa femminile a Smackdown: Charlotte ha avuto la meglio su Becky Linch e Carmella. Samoa Joe si è confermato WWE Champion contro AJ Styles, mentre Daniel Bryan è stato battuto da The Miz in un single match. FinnBalor ha avuto la meglio nettamente su Baron Corbin, mentre Shinsuke Nakamura è rimasto campione Us, sconfitto Jeff Hardy.

If you don't keep a BEAST, a BIG DOG, and a MONSTER separated... the result looks a little something like this! #SummerSlam @WWERomanReigns @BraunStrowman @BrockLesnar pic.twitter.com/2xLYCcyYtA — WWE (@WWE) 20 agosto 2018

