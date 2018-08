Bate Borisov Psv/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bate Borisov Psv, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca l'andata dei playoff di Champions League, gli olandesi partono favoriti

21 agosto 2018 - agg. 21 agosto 2018, 10.39 Fabio Belli

Diretta Bate Borisov Psv, andata playoff Champions League (Foto LaPresse)

Bate Borisov-PSV Eindhoven, che sarà diretta dal tedesco Felix Zwayer, si gioca martedì 21 agosto alle ore 21.00 e sarà una delle sfide d'andata dei play off di Champions League 2018-2019: 6 posti rimasti per la fase a gironi, i bielorussi arrivano all'appuntamento avendo già superato 2 turni preliminari, il PSV Campione d'Olanda in carica fa invece il suo esordio nella competizione. Scontro tra campioni nazionali alla Borisov Arena. I bielorussi del Bate Borisov arrivano all'appuntamento dopo la sosta del loro campionato, nel quale stanno ancora dominando: 7 punti di vantaggio sui secondi della classe nella Vysshaya Liga bielorussa, il Vitebsk.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv del match Bate Borisov Psv sarà visibile per tutti gli abbonati Sky sul canale numero 254 del satellite (Sky Sport 4 HD) con diretta streaming video via internet disponibile collegandosi sul sito skygo.sky.it, attivando l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, senza costi aggiuntivi.

RISULTATI E PRECEDENTI

Il Bate ha potuto concentrarsi al massimo sui preliminari di Champions superando 2 turni prima di approdare ai play off, eliminando prima i finlandesi dell'HJK Helsinki e poi gli azeri del Qarabag, che l'anno scorso si erano spinti fino alla fase a gironi della massima competizione europea. Dall'altra parte il PSV Eindhoven si gioca in un sol colpo l'accesso tra le magnifiche 32 di Champions dopo aver perso ai rigori la Supercoppa d'Olanda contro il Feyenoord, ma anche dopo aver ottenuto 2 vittorie su 2 all'inizio della nuova Eredivisie, battendo prima 4-0 l'Utrecht in casa, poi passando 2-1 sul campo del neopromosso Sittard. Per il PSV il ritorno in Champions sarebbe importantissimo anche per il ranking europeo di un'Olanda che quest'anno si è ritrovata senza rappresentanti direttamente alla fase a gironi. Il Bate Borisov però negli ultimi anni, seppur un po' a intermittenza, è stata presenza abituale nella fase calda della competizione e complice una preparazione già avanzata, nei preliminari delle Coppe si è sempre dimostrato un brutto cliente.

PROBABILI FORMAZIONI BATE BORISOV PSV

I padroni di casa del Bate schiereranno Scherbitsky in porta, Rios in posizione di terzino estro e Volodko in posizione di terzino sinistro, mentre Filipenko e il serbo Filipovic giocheranno come centrali di difesa. A centrocampo spazio a Yablonski, Dragun e Baga, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Stasevich, Signevich e il montenegrino Ivanic. Risponderà il PSV Eindhoven con Zoet a difesa della porta, Dumfries sull'out difensivo di destra ed Esmoris Tasende sull'out difensivo di sinistra, mentre il tedesco Schwaab e Viergever formeranno la coppia di difensori centrali. Hendrix, Pablo Rosario e l'uruguaiano Pereiro saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, mentre il messicano Lozano affiancherà De Jong e Bergwijn nel tridente offensivo. Tatticamente, il Bate Borisov allenato dal bielorusso Baha sarà schierato con il 4-3-3, stessa scelta di modulo per il tecnico olandese del PSV, Van Bommel.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse puntano subito su una possibile vittoria olandese che sarebbe sicuramente un risultato già pesante in chiave qualificazione. La vittoria esterna del PSV Eindhoven viene quotata 2.05 da William Hill, mentre Eurobet quota 3.25 l'eventuale pareggio e Bwin moltiplica per 4.00 quanto investito sull'eventuale successo interno bielorusso. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bet 365 quota l'over 2.5 e l'under 2.5 rispettivamente 2.07 e 1.72.

