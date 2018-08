Benfica Paok/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Benfica Paok, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Da Luz le Super Aquile affrontano i greci nell'andata dei playoff di Champions League

21 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Benfica Paok, andata playoff Champions League (Foto LaPresse)

Benfica-Paok Salonicco, partita che sarà diretta dal croato Milorad Mazic, è in programma martedì 21 agosto 2018 alle ore 21.00 e sarà una delle sfide d'andata dei play off di Champions League 2018-2019: 6 posti rimasti per la fase a gironi, i portoghesi sono riusciti a superare un ostacolo molto complesso, i turchi del Fenerbahce, mentre i greci hanno superato un doppio preliminare, eliminando prima gli svizzeri del Basilea e poi i russi dello Spartak Mosca. Una sfida che si prospetta dai grandi contenuti agonistici, quella tra Benfica e Paok Salonicco. I portoghesi hanno iniziato il loro cammino nel campionato nazionale con due vittorie contro il Vitoria Guimaraes in casa ed il Boavista in trasferta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv del match Benfica Paok è visibile per tutti gli abbonati Sky sui canali numero 203 e 253 del satellite (Sky Sport Football HD e Sky Sport 3 HD) e in più ci sarà la diretta streaming video via internet disponibile collegandosi sul sito skygo.sky.it, con la possibilità di attivare l'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

RISULTATI E PRECEDENTI

Il Benfica ha aumentato notevolmente la sua fiducia superando uno degli ostacoli più difficili in assoluto che i preliminari di Champions presentavano, i turchi del Fenerbahce. Parlando di voglia di non arrendersi mai, è stato romanzesco il passaggio del turno del Paok Salonicco contro lo Spartak Mosca. Contro il Basilea i greci avevano fatto molto bene, ma si sono trovati sorpresi dai russi, sullo 0-2 in apertura del match casalingo d'andata. Il Paok ha rimontato fino al 3-2 e ha poi visto i russi sbagliare un rigore nella ripresa. Nel ritorno a Mosca, il Paok ha resistito sullo 0-0 ed ora ha la grande chance per entrare nella fase a gironi di Champions rincorsa per anni, anche se il Benfica è una delle squadre tecnicamente più considerate di questa lunga fase preliminare, che in questa stagione, dopo la riforma delle Coppe Europee, promuoverà solamente 6 squadre alla fase a gironi di Champions.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA PAOK

Presso l'Estadio Da Luz di Lisbona si troveranno faccia a faccia queste probabili formazioni. Benfica in campo con il portiere greco Vlachodimos alle spalle di una linea difensiva a quattro con Almeida sull'out di destra, lo spagnolo Grimaldo esterno mancino mentre Dias e il brasiliano Jardel saranno i due centrali. Il serbo Fejsa sarà affiancato nel terzetto di centrocampo da Gelson Fernandes e da Pizzi, mentre gli argentini Cervi e Salvio saranno gli esterni nel tridente offensivo, al fianco del centravanti cileno Castillo. Risponderà il Paok Salonicco con l'estremo difensore Paschalakis alle spalle di una difesa con il brasiliano Matos impiegato in posizione di terzino destro e il portoghese Vierinha impiegato come terzino sinistro, mentre i due centrali della retroguardia saranno il capoverdiano Varela e lo spagnolo Crespo. Il suo connazionale Canas affiancherà l'altro brasiliano Mauricio a centrocampo assieme a Pelkas, mentre il tridente offensivo sarà composto da Limnios, dal serbo Prijovic e dal marocchino El Kaddouri. Moduli speculari per le due formazioni schierate in campo, con il 4-3-3 che sarà la scelta tattica sia per il tecnico dei lusitani, Rui Vitoria, sia per l'allenatore romeno del Paok Salonicco, Lucescu.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker ritengono i portoghesi marcatamente favoriti in questo match d'andata. La vittoria interna del Benfica viene quotata 1.40 da William Hill, mentre Eurobet quota 4.00 l'eventuale pareggio e Bwin alza fino a 8.00 la quota relativa al successo in trasferta dei greci. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bet 365 quota l'over 2.5 e l'under 2.5 rispettivamente 1.85 e 1.95.

