Italia Francia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket donne, 2^ amichevole)

Diretta Italia Francia, streaming video e tv: orario e risultato live della seconda amichevole che la nostra nazionale di basket femminile gioca ad Anglet contro le forti transalpine

21 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Italia Francia, amichevole basket donne (Foto LaPresse)

Italia Francia, amichevole di basket femminile, si gioca alle ore 19:00 presso Anglet: a sole 24 ore di distanza dalla prima partita, queste due nazionali tornano in campo nella stessa città transalpina per giocare un’altra volta, come era in programma. L’amichevole di lunedì non è andata bene: le azzurre hanno incassato una sonora sconfitta contro le Bleus, ma va anche detto che Marco Crespi si è presentato a queste due partite senza alcune delle giocatrici migliori del nostro gruppo, e che soprattutto vuole sperimentare in vista dei prossimi impegni per le qualificazioni agli Europei, dove stiamo facendo molto bene. La Francia invece sta utilizzando queste gare per arrivare al top ai Mondiali, che giocherà alla fine di settembre: noi purtroppo non faremo parte della rassegna iridata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Purtroppo non sarà possibile assistere alla diretta tv di Italia Francia, e dunque l’amichevole non è disponibile nemmeno con una diretta streaming video; consigliamo, per tutti gli approfondimenti e le informazioni utili, di consultare le pagine ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare su Facebook e Twitter.

IL CONTESTO DEL MATCH

Come si è visto lunedì, la differenza tra Italia e Francia in questo momento è netta: le Bleus sono a pieno organico dovendo giocare il Mondiale tra un mese, e soprattutto questa nazionale punta decisamente a prendersi il podio. Giocatrici del calibro di Sandrine Gruda o Olivia Epoupa sono troppo per un gruppo, quello azzurro, che sostanzialmente sta ancora imparando a conoscersi e che era senza l’apporto di Cecilia Zandalasini, Giorgia Sottana e Francesca Dotto (partita per la Francia ma tenuta a riposo, e sarà così anche questa sera); Crespi come detto vuole sfruttare queste due partite per inserire le nuove e verificare la forza dell’organico. In questo modo ha potuto valutare le eventuali doti di leadership di Caterina Dotto, che è stata la nostra migliore realizzatrice con 19 punti; dietro di lei però c’è stato il vuoto, mentre la Francia ha mandato in doppia cifra tre giocatrici con la già citata Gruda che ha infilato 19 punti. Alla fine il risultato di 43-74 è stato forse troppo pesante, ma è stato generato dalle brutte percentuali dell’Italia e dal dominio francese a rimbalzo, fondamentale nel quale per i nostri colori si è comunque distinta Olbis André, una delle giovani più interessanti del nostro panorama.

