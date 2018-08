JUVENTUS, PJANIC RINNOVA FINO AL 2023/ Ultime notizie, firma in settimana: cifre simili a Dybala

Juventus, Miralem Pjanic rinnova fino al 2023. Ultime notizie, i bianconeri blindano il centrocampista bosniaco, faro della mediana di Allegri: le cifre

21 agosto 2018 - agg. 21 agosto 2018, 10.32 Carmine Massimo Balsamo

Miralem Pjanic (La Presse)

Ritenuto uno dei centrocampisti più forti del panorama internazionale, Miralem Pjanic continuerà la sua carriera con la maglia della Juventus. Il ventottenne, come vi abbiamo raccontato, firmerà nel corso dei prossimi giorni il rinnovo di contratto con la Vecchia Signora: prolungamento fino al 30 giugno 2023, ingaggio da 6,5 milioni di euro più bonus. Un premio importante quello riconosciuto al bosniaco nato a Tuzla, segno del ruolo sempre più centrale rivestito nel progetto di Massimiliano Allegri: è lui infatti il metronomo della mediana bianconera e tutte le azioni principali passano dai suoi piedi. Un tassello fondamentale, dunque, con Giuseppe Marotta e Fabio Paratici che gli riconosceranno un ingaggio da top player: sarà infatti il terzo più pagato della rosa, ad un passo dai 7 milioni di euro di Paulo Dybala. Irraggiungibile, per ovvi motivi, Cristiano Ronaldo: CR7 percepisce 30 milioni di euro a stagione. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

RINNOVO PJANIC, LE ULTIME

Juventus, Miralem Pjanic rinnova fino al 30 giugno 2023: manca solo la firma sul contratto e l’ufficialità da parte del club bianconero, ma la fumata bianca è stata raggiunta. Il centrocampista bosniaco, faro del centrocampo di Massimiliano Allegri, è stato seguito da numerosi top club nel corso del mercato estivo ma la dirigenza bianconera ha respinto al mittente tutte le proposte: Pjanic è un cardine della Vecchia Signora e Marotta è pronto a blindarlo con un super prolungamento contrattuale. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i contatti tra la dirigenza della Continassa e l’entourage dell’ex Roma sono proseguiti nel corso delle ultime ore e l’accordo è stato raggiunto: rinnovo fino al 30 giugno 2023, ingaggio da 6,5 milioni di euro più bonus. Un importante prolungamento, dunque, con Pjanic che metterà nero su bianco un accordo di due anni in più, con un aumento considerevole rispetto ai 4,5 milioni di euro del precedente contratto.

PJANIC COME DYBALA

Arrivato a Torino nell’estate 2016 dalla Roma per 32 milioni di euro, Miralem Pjanic è uno dei calciatori più amati dai tifosi della Juventus: 62 presenze e 10 reti, prestazioni di altissimo livello che lo hanno consacrato tra i grandi del calcio mondiale. In estate diversi top club, in particolare Real Madrid e Manchester City, hanno provato a strapparlo ai bianconeri, ma la dirigenza non ha ricevuto un’offerta monstre che facesse vacillare la posizione optata. La firma, sottolinea l’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, dovrebbe già arrivare nel corso di questa settimana, con il classe 1990 bosniaco che arriverà a guadagnare la stessa cifra di Emre Can, arrivato in estate dal Liverpool a parametro zero, e che si avvicinerà sensibilmente a Paulo Dybala, che guadagna 7 milioni di euro a stagione. Pjanic al centro dei progetti della Juventus, sia in campo che negli schemi societari: la nota ufficiale sta per arrivare…

