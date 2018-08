Juventus Under 23 Cuneo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Juventus Under 23 Cuneo, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la seconda giornata nel girone A di Coppa Italia Serie C

21 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Juventus Cuneo Under 23, Coppa Italia Serie C (Foto LaPresse)

Juventus Cuneo Under 23, che sarà diretta dal signor Matteo Marcenaro, si gioca allo stadio Giuseppe Moccagatta, con calcio d’inizio alle ore 20:30 di martedì 21 agosto: si gioca per la seconda giornata del girone A della Coppa Italia Serie C 2018-2019. Si tratta di una data storica: per la prima volta, il calcio italiano apre alle seconde formazioni che sono già una solida realtà all’estero. La Juventus, che sarà allenata da Mauro Zironelli, è l’unica che sia riuscita a presentare una squadra tra le tante big che avrebbero potuto farlo: giocherà appunto in Serie C, e dunque partecipa anche alla coppa. Oggi il derby contro il Cuneo, che ha perso in casa contro l’Albissola e dunque deve vincere per tenere vive le speranze di qualificazione.

Juventus Under 23 Cuneo non verrà trasmessa in diretta tv, e per questa partita non dovreste avere a disposizione nemmeno una diretta streaming video; per tutte le informazioni utili sulla partita potete consultare in ogni caso le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter. Ricordiamo brevemente quelle della Juventus, che trovate agli indirizzi facebook.com/juventusfcita e, su Twitter, @juventusfc.

Dunque nasce oggi, ufficialmente, il progetto Juventus Under 23: per costruire la rosa i bianconeri si sono affidati soprattutto ai calciatori della Primavera dello scorso anno, che per limiti di età non possono più giocarvi in questa stagione. In più hanno selezionato alcuni elementi con un passato in società, e anche dei fuoriquota; tecnicamente ci sono tutte le premesse per fare un campionato di vertice e vincere la coppa, ma certamente non sarà semplice perchè questi ragazzi sono abituati a giocare contro pari età mentre qui si troveranno in campo contro calciatori esperti e navigati, perchè la Serie C è un campionato davvero difficile. Lo sa bene il Cuneo, che l’anno scorso è arrivato penultimo nel girone A ed è dovuto passare attraverso il playout per salvarsi, facendo fuori il Gavorrano. Affidato alle cure di Cristiano Scazzola, il club piemontese sa di poter scrivere la storia insieme alla Juventus e spera oggi di essere dalla parte giusta, ovvero di quella che vincerà la partita.

E’ difficile stabilire con quale undici la Juventus Under 23 si presenterà in campo; in porta uno tra Nocchi e Del Favero, in mezzo alla difesa potrebbero giocare Alcibiade e Zanandrea mentre sulle corsie laterali sono pronti Kameraj e Zappa. Leandro Fernandes è il playmaker designato, gli fanno compagnia Emmanuello e Di Pardo che si gioca il posto con Muratore e Idrissa Touré; davanti, Kastanos la soluzione da trequartista o esterno, con il ballottaggio tra Matheus Pereira e Del Sole. La prima punta sarà Nicolò Pozzebon. Scazzola schiera il Cuneo con il 4-4-2 classico: Bacigalupo-Ficco la catena di destra, Bertoldi-Arras quella di sinistra. Tafa e Cristini formano il duo centrale a protezione di Santarelli, Bobb e Rosso sono in mediana a fare filtro e impostazione. Davanti, Testa e Zamparo (doppietta contro l’Albissola) dovrebbero avere il posto garantito.

