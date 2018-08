Michele Uva/ Il dg della Figc al Meeting di Rimini: "Bisogna soffrire per ottenere risultati"

Michele Uva, direttore generale FIGC e vice presidente della UFA, ha parlato al Meeting di Rimini soffermandosi in particolare sulle sfide proprie dello sport, come della vita stessa

21 agosto 2018 Redazione

Michele Uva, direttore generale della FIGC (da Twitter)

«Ringrazio il Meeting per l’entusiasmo contagioso di tanti giovani. È un luogo pieno di energia positiva e di impegno e questo mi piace: lo sport mi ha insegnato che è necessario soffrire per ottenere risultati. Non è sportivo arrendersi, il futuro è nelle vostre mani, non mollate». Michele Uva, direttore generale della Figc e vicepresidente della Uefa, saluta il Meeting di Rimini, ricordando che il calcio non è solo un fenomeno di spettacolo. «Segnare un goal allo stadio è bellissimo, ma raggiungere un risultato richiede una grande responsabilità e rispetto per i compagni di squadra e per gli avversari». Il numero uno della Lega calcio racconta anche di come lo sport sia a disposizione della società come opportunità d’integrazione anche per tanti minorenni rifugiati, oggi ospitati negli Sprar. Michele Uva racconta poi di sé: «Sono papà di un bambino di sei anni, questo mi da un grande senso di responsabilità. Il prossimo anno, affronteremo il tema della famiglia, bisogna ricordare ai genitori che i figli crescono anche attraverso il gioco e che non devono diventare per forza campioni».

Quanto è importante la collaborazione con la Uefa per l’integrazione? «L’ex atleta Fiona May, è responsabile dei progetti di integrazione, essendo lei stessa un simbolo di questa possibilità. Fiona May rappresenta la Federazione italiana giuoco calcio con tutte le sue attività. A livello di Uefa stiamo cercando di coordinare i progetti di cinquantacinque Paesi». Che giudizio ha degli ottimi risultati raggiunti n egli ultimi anni dal calcio femminile? «Sul calcio femminile sono stato giudicato un matto tre anni fa, quando ho presentato un progetto specifico. Il calcio femminile è uno degli ambiti sportivi più importanti per la Federazione. Anche per un motivo semplicissimo: giocano a calcio un milione di uomini e ventimila donne, il nostro processo di possibile crescita sportiva e sociale passa dunque attraverso le donne».

Quanto sono importanti, a suo giudizio, luoghi educativi come il Mapei Sport Village qui al Meeting? «Lo sport al Meeting è una bellissima presenza. È un motivo di orgoglio e di responsabilità essere in questo luogo, possiamo svolgere un ruolo attivo nell’affrontare i mali della società». A che livello è la collaborazione tra lo sport e le scuola? «Abbiamo un’area specifica della Federazione chiamata Settore giovanile e scolastico. E che si occupa dell’integrazione di percorsi e progetti con la scuola. Con il Ministero abbiamo una convenzione, organizziamo i Giochi giovanili studenteschi, è una collaborazione fortissima e determinante. La scuola con lo sport può creare valore aggiunto».

