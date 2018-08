Nainggolan, notte in discoteca con Corona senza dormire/ Il mattino dopo gli allenamenti con gli stessi abiti

Radja Nainggolan catturato in discoteca con Corona

Torna al centro delle polemiche il centrocampista dell’Inter, Radja Nainggolan. Il Ninja, acquistato dal club nerazzurro in occasione della recente sessione di calciomercato estivo, si trova attualmente fermo ai box, infortunatosi durante il pre-campionato. Peccato però che tale stop non lo induca ad evitare le serate mondane. Stando a quanto riportato in queste ultime ore da ForzaRoma.Info, l’ex romanista sarebbe stato catturato nella serata di venerdì scorso presso la discoteca La Casa Loca, in provincia di Bergamo, in compagnia della moglie Claudia e dell’amico Fabrizio Corona.

INFURIATI I TIFOSI

La mattina seguente Nainggolan si è presentato ad Appiano Gentile per gli allenamenti di sabato, vestito con gli stessi abiti della serata precedente: probabile che Radja abbia scelto gli stessi abiti, o il giocatore veniva direttamente dalla discoteca? Una situazione che ovviamente non è andata a genio ai tifosi nerazzurri, già preoccupati per il noto carattere un po’ sopra le righe del neo-interista. Inoltre, come già spiegato in precedenza, Nainggolan è infortunato a livello muscolare, e ciò dovrebbe rappresentare un motivo ulteriore per vivere una vita tranquilla. Le foto e i video della serata sono virali, e sui social i tifosi si sono scatenati, lanciando diverse frecciate al calciatore.

