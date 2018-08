Napoli, Allan sfida Cristiano Ronaldo/ “Non può vincere lo scudetto da solo. Lotteremo con la Juventus”

Per il centrocampista brasiliano del Napoli Allan, Ronaldo non può vincere lo scudetto da solo. Per questo il Napoli è destinato a essere anche quest'anno l'anti Juve

21 agosto 2018 Paolo Vites

Foto LaPresse

Di anti Juve ce ne sono sempre tanto, ma la più credibile, complice anche lo scivolone in apertura campionato dell’Inter che si conferma squadra piena di problemi, è senz’altro il Napoli. Anche perché l’anno scorso fu l’unica squadra a combattere fino alla fine per lo scudetto. Cosa che, dice il centrocampista napoletano Allan, si ripeterà anche quest’anno: “Nel corso dell’anno lo scudetto può diventare un obiettivo. Ma prima dobbiamo ragione partita per partita. Noi siamo il Napoli e faremo il massimo per provare a lottare con la Juventus”.

NAPOLI, ALLAN SFIDA CRISTIANO RONALDO E LA JUVENTUS

Non lo spaventa neanche l’arrivo del fuoriclasse Ronaldo a Torino. Per il calciatore brasiliano: “Un calciatore da solo non può vincere lo scudetto” ha detto nel corso di una intervista con il sito del suo paese Lance.com.br, aggiungendo che è comunque positivo l’arrivo del fuoriclasse portoghese perché riporta l’attenzione del mondo sul campionato italiano: “E’ importante avere in Italia uno come lui, dimostra che il campionato sta tornando ai livelli di un tempo”. Il Napoli, conclude, penserà a fare il suo campionato, è una squadra piena di forti giocatori ed elementi di qualità. Lotta anche quest’anno fino all’ultimo?

