Probabili formazioni/ Juventus Under 23 Cuneo: quote, ultime novità live (Coppa Italia Serie C)

21 agosto 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Under 23 Cuneo, Coppa Italia Serie C (Foto LaPresse)

Juventus Under 23 Cuneo, alle ore 20:30 di martedì 21 agosto, inaugura ufficialmente l’avventura della seconda squadra bianconera: nel girone A di Coppa Italia Serie C 2018-2019 questa realtà, unica a partire in Italia per il momento, affronta un derby contro il Cuneo che ha già perso all’esordio, e che dunque se non dovesse fare risultato pieno sarebbe eliminata (la terza squadra del gruppo è l’Albissola). C’è tanta curiosità per assistere a questa partita: molti dei calciatori li conosciamo perchè sono stati protagonisti nella Primavera della Vecchia Signora, di fatto all’interno cambierà magari poco ma il contesto (appunto la Serie C) sarà diverso ed entusiasmante. Vediamo allora in che modo le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco del Moccagatta di Alessandria, studiando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Juventus Under 23 Cuneo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UNDER 23 CUNEO

I DUBBI DI ZIRONELLI

Tante soluzioni quelle a disposizione di Mauro Zironelli: già il ruolo di portiere reca con sè un ballottaggio, perchè il fuoriquota Nocchi è insidiato da Del Favero. In difesa, ragionevolmente, dovrebbero giocare Alcibiade e Zanandrea - quest’ultimo reduce dagli Europei Under 19 - con Kameraj che spingerà sulla corsia destra e Zappa che dovrebbe agire su quella mancina. Leandro Fernandes sarà titolare quasi indiscutibile in mezzo al campo, in qualità di regista adibito a dare ordine; Emmanuello, rientrato dall’Atalanta, sarà la mezzala d’assalto e dall’altra parte del campo Muratore e Di Pardo sono in conflitto per completare la zona mediana del campo. Infine l’attacco: si dovrebbe giocare con il 4-3-3 e allora Nicolò Pozzebon si candida a essere la prima punta, con lui forse Matheus Pereira e Kastanos ma attenzione a Del Sole, che nella seconda parte dello scorso campionato Primavera ha fatto bene e potrebbe avere una possibilità.

LE SCELTE DI DI SCAZZOLA

Il Cuneo di Cristiano Scazzola adotta un 4-4-2 in linea, con Testa e Zamparo (autore dell’inutile doppietta contro l’Albissola) che ancora una volta saranno gli attaccanti di riferimento. Interessante l’esperimento dell’allenatore che potrebbe nuovamente destinare Arras, una prima punta, al ruolo di esterno sinistro a centrocampo; quasi un tridente offensivo allora, con Ficco che dall’altra parte rappresenta una soluzione più difensiva. In mezzo al campo a gestire la manovra e fare interdizione saranno Bobb e Rosso; alle spalle di questa linea ecco i difensori, con Bacigalupo a destra e Bertoldi a sinistra che sono i terzini di spinta. La coppia centrale sarà formata come nell’ultima partita da Tafa e Cristini; in porta Santarelli vincerà il ballottaggio con Leonardo Costa.

IL TABELLINO

JUVENTUS UNDER 23 (4-3-3): Nocchi; Kameraj, Alcibiade, Zanandrea, Zappa; Di Pardo, Leandro Fernandes, Emmanuello; Kastanos, N. Pozzebon, Matheus Pereira

Allenatore: Mauro Zironelli

CUNEO (4-4-2): Santarelli; Bacigalupo, Tafa, Cristini, Bertoldi; Ficco, Bobb, Rosso, Arras; Testa, Zamparo

Allenatore: Cristiano Scazzola

