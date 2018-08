Raiola contro Scholes per le critiche a Pogba/ Manchester United, l'agente: "non riconoscerebbe Churchill"

Mino Raiola (La Presse)

Mino Raiola contro Paul Scholes per le critiche a Paul Pogba: bufera in casa Manchester United. Ricostruiamo cosa è successo: l’ex centrocampista dei Red Devils si è scagliato contro il centrocampista francese per le prestazioni non all’altezza, accusandolo di scarsa personalità e di non essere il leader della formazione di Josè Mourinho. Le dichiarazioni dell’ex nazionale inglese non sono passate inosservate all’agente Mino Raiola, noto per non avere peli sulla lingua, ma anzi. Su Twitter, il super procuratore ha commentato: “Alcune persone hanno il bisogno di parlare per paura di essere dimenticati: Paul Scholes non riconoscerebbe un capo nemmeno se si trovasse davanti a Winston Churchill”. Una stoccata non indifferente, dunque, con Mino Raiola che si è scagliato duramente contro l’ex numero 8 della compagine di Premier League.

SCHOLES CONTRO POGBA: INTERVIENE MINO RAIOLA

Attesa una replica nel corso delle prossime ore da parte di Paul Scholes, considerato una vera e propria leggenda vivente di casa Manchester United. Negli scorsi giorni l’ex centrocampista, ora opinionista televisivo in Inghilterra, aveva attaccato senza mezzi termini l’ex Juventus: “Nel Manchester United mana un leader: pensavamo che potesse esserlo Paul Pogba, ma così non è”. Analizzando la gara contro il Brighton, persa 3-2 dai Red Devils, Scholes ha poi aggiunto: “Ha disputato una gara molto deludente, è stato totalmente inconcludente. Spero che le parole della scorsa settimana siano state un errore: non c’è bisogno che sia l’allenatore a dirti cosa devi fare in campo, così come non te lo devono dire i tuoi compagni di squadra”.

Some people need to talk for fear of being forgotten. Paul Scholes wouldn’t recognize a leader if he was in front of Sir Winston Churchill. @paulpogba — Mino Raiola (@MinoRaiola) 21 agosto 2018

