Risultati Champions League/ Diretta gol live score delle partite (andata playoff)

Torna protagonista anche questa sera e poi domani la Champions League. Siamo sempre più vicini alla fase a gironi, l’ultimo ostacolo per raggiungere questa agognata meta sono i playoff, che si disputano con la classica formula di andata e ritorno fra questa e la prossima settimana. Vediamo allora come prima cosa il programma delle tre partite che saranno in programma già questa sera per l’andata dei playoff di Champions League: Benfica-Paok Salonicco, Bate Borisov-Psv Eindhoven e Stella Rossa-Salisburgo, tutte con inizio alle ore 21.00. Questo può sembrare un dettaglio, ma è una notizia che merita di essere sottolineata, perché poi saranno le 21.00 l’orario di riferimento anche per la maggior parte delle partite della fase a gironi, che dunque non saranno più alle ore 20.45. Già dai nomi si può notare che il livello è piuttosto alto, d’altronde siamo all’ultimo preliminare di una estate lunghissima e sono rimaste poche squadre ad ambire ad un posto in Champions League.

Ricordiamo che quest’anno ben 26 posti su 32 sono stati assegnati già al termine della scorsa stagione, compresi i quattro dell’Italia a Inter, Juventus, Napoli e Roma (in ordine alfabetico). I restanti sei sono dedicati quattro a squadre campioni di tornei nazionali che non hanno iscritto direttamente alla fase a gironi alcuna squadra, due invece a piazzate di campionati che hanno già alcune squadre ai gironi, diciamo la fascia immediatamente inferiore ai campionati top, che invece da quest’anno saltano completamente i preliminari. Per intenderci: delle partite in programma oggi, Benfica-Paok Salonicco fa parte del cosiddetto percorso piazzate, mentre Bate Borisov-Psv Eindhoven e Stella Rossa-Salisburgo sono le sfide del percorso campioni - fa una certa impressione pensare che l’Olanda non mandi più nemmeno la squadra campione nazionale direttamente ai gironi di Champions League, ma la situazione del calcio olandese è di evidente difficoltà, negli ultimi anni anche per quanto riguarda la Nazionale. Domani ci saranno le altre tre partite d’andata, sempre due del percorso campioni e una del percorso piazzate.

