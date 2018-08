Stella Rossa Salisburgo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Stella Rossa Salisburgo, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A Belgrado si gioca un'interessante andata dei playoff di Champions League

21 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Stella Rossa Salisburgo, andata playoff Champions League (Foto LaPresse)

Stella Rossa-Salisburgo verrà diretta dall'italiano Daniele Orsato, si gioca martedì 21 agosto alle ore 21.00 e sarà una delle sfide d'andata dei play off di Champions League 2018-2019: 6 posti rimasti per la fase a gironi, i serbi arrivano all'appuntamento dopo aver superato ben 3 turni preliminari, eliminando i lettoni dello Spartaks Jurmala, i lituani del Suduva e gli slovacchi del Trnava. Un solo step preliminare prima dei play off per il Salisburgo, che hanno avuto la meglio sui macedoni dello Shkendija. Entrambe le formazioni si trovano, almeno sulla carta, ad affrontare la partita della vita. La Stella Rossa Belgrado ha vinto la Champions League nel 1991, ma da allora ha vissuto un lungo periodo di declino a livello europeo, anche a causa della scarsa competitività del campionato serbo, e non è mai riuscita ad approdare nella fase a gironi della moderna Champions, dal 1999 ad oggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Stella Rossa Salisburgo sarà visibile in diretta tv per tutti gli abbonati Sky sui canali numero 201 e 252 del satellite (Sky Sport Uno HD e Sky Sport 2 HD) con diretta streaming video via internet disponibile collegandosi sul sito skygo.sky.it, dove si può attivare senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go, usufruibile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

RISULTATI E PRECEDENTI

Come per la Stella Rossa, anche per il Salisburgo sarebbe la prima volta, nonostante gli austriaci negli ultimi anni abbiano letteralmente dominato la scena del campionato austriaco e abbiano cercato più volte di accedere tra le magnifiche 32 attraverso i preliminari. Assalto andato a vuoto in ogni occasione, ma dopo la semifinale di Europa League raggiunta nella passata stagione, per il Salisburgo questa sembra l'occasione giusta per cercare la consacrazione tra le grandi d'Europa. Entrambe le squadre hanno già iniziato il loro cammino nei rispettivi campionato, battendo il Subotica la Stella Rossa ha mantenuto la testa della classifica, il Salisburgo ha battuto 2-0 l'Hartberg ed è a punteggio pieno dopo 4 giornate.

PROBABILI FORMAZIONI STELLA ROSSA SALISBURGO

Allo stadio Rajko Mitic di Belgrado, meglio conosciuto da tutti come Marakanà, scenderanno in campo queste probabili formazioni: Stella Rossa schierata con il canadese Borjan in porta, il montenegrino Stojkovic sull'out difensivo di destra e Rodic sull'out difensivo di sinistra, mentre Svic e l'australiano Degenek si muoveranno al centro della retroguardia. Krsticic e Jovancic saranno i vertici arretrati di un centrocampo con Simic, Radonjic e il francese Ben Nabouhane, schierati a sostegno dell'unica punta di ruolo, Stojiljkovic. Risponderà il Salisburgo con Cican Stankovic tra i pali, Lainer schierato in posizione di terzno destro e il capitano Ulmer in posizione di terzino destro, mentre i due difensori centrali saranno il croato Pongracic e il brasiliano Andre Ramalho. A quattro anche la linea di centrocampo con il maliano Samassekou e Wolf centrali, mentre Junuzovic coprirà la fascia desta e Schlager sarà invece l'esterno laterale mancino. In attacco, spazio al tedesco Yabo al fianco dell'israeliano Dabbur. Il serbo Milojevic, allenatore della Stella Rossa, schiererà la squadra con il 4-2-3-1, mentre Marco Rose, tecnico tedesco del Salisburgo, risponderà con un 4-4-2.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker ritengono gli austriaci favoriti in questo match d'andata nonostante il fattore campo avverso. La vittoria esterna del Salisburgo viene quotata 2.20 da William Hill, mentre Eurobet quota 3.25 l'eventuale pareggio e Bwin alza fino a 3.30 la quota relativa al successo in casa dei serbi. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bet 365 quota l'over 2.5 e l'under 2.5 rispettivamente 2.25 e 1.61.

© Riproduzione Riservata.