Video/ Valencia Atletico Madrid (1-1): highlights e gol della partita (Liga, 1^ giornata)

Video Valencia Atletico Madrid (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol del posticipo della Liga, 1^ giornata. Angel Correa illude i Colchoneros: Rodrigo pareggia subito i conti

21 agosto 2018 Stefano Belli

Video Valencia Atletico Madrid, Liga 1^ giornata (Foto LaPresse)

Valencia-Atletico Madrid è la ciliegina sulla torta della prima giornata di Liga 2018-19: se Real Madrid e Barcellona hanno inaugurato la nuova edizione del campionato spagnolo con i tre punti, non si può dire lo stesso per i colchoneros, freschi vincitori della Supercoppa europea proprio contro i blancos, che al Mestalla hanno raccolto solamente un pareggio contro i padroni di casa del Valencia. La squadra allenata da Marcelino Garcia, reduce dal quarto posto della scorsa stagione che gli ha consentito di tornare in Champions League dalla porta principale dei gironi, ha già dimenticato Simone Zaza e si è tolta la soddisfazione di inchiodare sull'1-1 i vice-campioni di Spagna, un risultato di prestigio anche se non si tratta di una vittoria ma può rappresentare una grossa iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni.

L'acido lattico accumulato nei 120 minuti di Tallinn si è fatto sentire nelle gambe degli uomini di Simeone che nei primi venti minuti hanno subito le iniziative dei blanquinegres: Wass e Rodrigo ci hanno provato dalla distanza senza impensierire più di tanto Oblak che non si è potuto concedere neanche la più piccola distrazione in mezzo ai pali. L'equilibrio regna sovrano per 25 minuti, finché Griezmann non si inventa l'ennesimo colpo di genio della sua carriera: assist di tacco per Correa che a quel punto non deve far altro che depositare il pallone in rete alle spalle di Neto per il vantaggio dell'Atletico. L'ex-portiere della Fiorentina tiene a galla il Valencia con una parata miracolosa su Diego Costa poco prima dell'intervallo, rimanendo sotto di un gol i padroni di casa si lanciano all'attacco e nel corso della ripresa pareggiano i conti con Rodrigo che disorienta Godin (uno che solitamente non perde mai la marcatura sull'attaccante avversario di turno) e calcia al volo trafiggendo Oblak che non può fare assolutamente nulla. I colchoneros accusano il colpo e se non fosse per la dea bendata che ci mette lo zampino quando Gabriel Paulista con un colpo di testa timbra il pallone sul palo, e per Wass e Gameiro che soli davanti Oblak si divorano il 2 a 1, ora staremmo parlando di un esordio da dimenticare per il gruppo di Simeone. Che evidentemente non ha saputo smaltire le scorie della sfida di mercoledì scorso con i cugini del Real, che hanno trasformato la delusione in rivalsa per partire con il piede giusto in campionato.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, durante la conferenza stampa post-partita: "Veniamo da 120 minuti durissimi e abbiamo giocato in un campo dove è davvero difficile fare punti. Il Valencia è una squadra molto compatta che concede pochissimi gol agli avversari, almeno noi siamo riusciti a farne uno. Vi garantisco comunque che la squadra, nonostante la stanchezza e la mancanza di lucidità nell'attaccare e far girare palla, ha fatto tutto il possibile per vincere e tornare a casa con i tre punti, non è nel nostro DNA giocare per un risultato diverso".

Dalle dichiarazioni di Marcelino emerge tutta la frustrazione per non essere riuscito a fare bottino pieno: "Abbiamo giocato molto meglio dell'Atletico, il pareggio è un risultato che ci sta stretto, meritavamo di vincere! Sono orgoglioso della prova dei miei, abbiamo dimostrato di saper tenere testa a una delle migliori squadre spagnole e soprattutto di poter vivere un'altra stagione da protagonisti, magari anche in Europa. Sarà fondamentale non smarrire l'umiltà che finora ci ha contraddistinto e lavorare duramente ogni settimana per arrivare al giorno della partita in perfette condizioni, solo così potremo lottare per i primi posti della Liga".

IL TABELLINO

VALENCIA-ATLETICO MADRID 1-1 (0-1)

Marcatori: 26' A. Correa (A), 56' Rodrigo (V)

VALENCIA (4-4-2): Neto; Piccini, Garay (67' Diakhaby), Paulista, Gayà; Soler (77' Batshuayi), Parejo, Kondogbia, Wass; Rodrigo, Santi Mina (67' Gameiro). All. Marcelino Garcia.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Savic, Godin, FIlipe Luis; Correa (82' Thomas Partey), Saul Niguez, Koke, Lemar (63' Vitolo); Griezmann (72' Gelson Martins), Diego Costa. All. Diego Simeone.

ARBITRO: Jesus Gil Manzano.

AMMONITI: Savic (A), Garay (V), Juanfran (A), Filipe Luis (A), Rodrigo (V).

RECUPERO: 2' pt e 4' st.

