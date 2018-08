Ajax Dinamo Kiev/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ajax Dinamo Kiev, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I Lancieri vanno a caccia della qualificazione ai gironi della Champions League

22 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Ajax Dinamo Kiev, andata playoff Champions League (Foto LaPresse)

Ajax-Dinamo Kiev, partita che sarà diretta dal francese Clément Turpin, si gioca mercoledì 22 agosto alle ore 21.00 ed è valida per l'andata dei play off di Champions League 2018-2019: 6 posti rimasti per la fase a gironi, gli olandesi arrivano all'appuntamento avendo già superato 2 turni preliminari, glu ucraini hanno affrontato invece un solo preliminare prima dei play off, entrando in gioco prima di Ferragosto. Dopo aver eliminato gli austriaci dello Sturm Graz e i belgi dello Standard Liegi, l'Ajax si gioca l'accesso alla fase a gironi di Champions League contro una Dinamo Kiev che a sua volta vuole rientrare tra le magnifiche 32 con un turno preliminare in meno alle spalle, avendo eliminato solo i ceki dello Sparta Praga.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Ajax Dinamo Kiev sarà visibile per tutti gli abbonati Sky sui canali numero 201 e 252 del satellite (Sky Sport Uno HD e Sky Sport 2 HD) con diretta streaming video via internet disponibile collegandosi sul sito skygo.sky.it, così da collegare fino ad un massimo di due dispositivi (PC, tablet o smartphone) al proprio abbonamento, e attivare senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go.

RISULTATI E PRECEDENTI

Nonostante questo, le due squadre arrivano comunque entrambe già rodate all'appuntamento. Oltre alle sfide europee, l'Ajax ha già disputato due giornate nel massimo campionato olandese, l'Eredivisie. Dopo il deludente pareggio contro l'Heracles in casa, gli aiacidi hanno superato in trasferta di misura il VVV Venlo grazie ad una rete su rigore di Tadic a due minuti dal novantesimo. Una boccata d'ossigeno, mentre la Dinamo Kiev ha appena battuto, sempre con il punteggio di 1-0, con un gol di Tsygankov l'Oleksandrya nel campionato ucraino, agganciando la stessa Oleksandrya in testa alla classifica, oltre agli eterni rivali dello Shakhtar Donetsk. Le due squadre si erano già affrontate nel preliminare di Champions League della stagione 2010/11. La spuntò l'Ajax, vincendo 2-1 ad Asterdam dopo il pareggio esterno, con il risultato di 1-1, a Kiev nel match d'andata.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX DINAMO KIEV

Presso la Johan Cruijff Arena di Amsterdam si troveranno faccia a faccia queste probabili formazioni. Ajax in campo con il camerunese Onana in porta e una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con il marocchino Mazraoui, De Ligt, Blind e l'argentino Tagliafico. I tre titolari a centrocampo saranno il danese Schone, De Jong e l'altro marocchino Ziyech, mentre in attacco ci sarà spazio per Huntelaar affiancato nel tridente dal serbo Tadic e dal brasiliano Neres. Risponderà la Dinamo Kiev con Boyko in porta, Kedziora terzino destro e il croato Pivaric terzino sinistro in una difesa a quattro con l'ungherese Kadar e Burda centrali. A centrocampo Shepelev sarà affiancato da Sydorchuk e da Garmash, mentre nel tridente offensivo i titolari saranno lo sloveno Verbic, Besiedin e Tsygankov. Moduli speculari per le due formazioni schierate in campo, con il 4-3-3 che sarà la scelta tattica sia per il tecnico degli aiacidi, l'olandese Ten Hag, sia per l'allenatore bielorusso della Dinamo Kiev, Khatskevich.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker ritengono gli olandesi marcatamente favoriti in questo match d'andata. La vittoria interna dell'Ajax viene quotata 1.65 da William Hill, mentre Eurobet quota 3.60 l'eventuale pareggio e Bwin alza fino a 4.40 la quota relativa al successo in trasferta degli ucraini. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bet 365 quota l'over 2.5 e l'under 2.5 rispettivamente 2.00 e 1.80.

© Riproduzione Riservata.