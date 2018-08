Arezzo Fiorentina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (amichevole)

Diretta Arezzo Fiorentina, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita amichevole che le due squadre toscane giocano mercoledì 22 agosto

22 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Arezzo Fiorentina, amichevole (Foto LaPresse)

Arezzo Fiorentina è un’amichevole che le due squadre toscane giocano alle ore 21:00 di mercoledì 22 agosto: dedicata alla memoria di Bruno Beatrice, ex calciatore di entrambe le formazioni, si disputa al Città di Arezzo ed è un’occasione utile per tornare in campo in attesa degli impegni ufficiali. La Fiorentina infatti esordirà in campionato solo domenica a causa del rinvio della prima giornata, mentre l’Arezzo non sa ancora quando potrà iniziare la stagione anche se, verosimilmente, sarà soltanto dopo il 7 settembre, come comunicato anche dal presidente della Lega Serie C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Arezzo Fiorentina: tuttavia tutti i tifosi e gli appassionati potrebbero avere una bella novità, perchè il canale Viola Channel ha trasmesso in diretta streaming video tutte le amichevoli che la squadra viola ha giocato nel corso dell’estate e, dunque, salvo variazioni di palinsesto dovrebbe fornire anche le immagini di questa sera. Bisognerà dunque armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

RISULTATI E PRECEDENTI

Entrambe le squadre come dicevamo non hanno ancora esordito ufficialmente nel rispettivo campionato: l’Arezzo ha già giocato in Coppa Italia Serie C, ma per arrivare alla prima giornata del girone A dovrà aspettare visto che, come sappiamo, il presidente Gabriele Gravina ha nuovamente rinviato la compilazione dei calendari volendo aspettare la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sulle società che hanno fatto richiesta di ammissione in Serie B. Diverso, come sappiamo, il caso della Fiorentina: i viola infatti avrebbero dovuto aprire la Serie A sul campo della Sampdoria, ma la tragedia che ha colpito il ponte Morandi e la città di Genova ha portato al rinvio della partita. Il recupero è stato fissato al prossimo 19 settembre: nel mentre dunque i viola giocheranno al Franchi contro il Chievo, domenica alle ore 20:30 potranno finalmente inaugurare un campionato nel quale sperano di prendersi quell’Europa che lo scorso anno sono riusciti soltanto a sfiorare.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO FIORENTINA

Difficile dire con quali formazioni le due squadre scenderanno in campo: nel 4-3-3 dell’Arezzo Alessandro Dal Canto potrebbe schierare Melgrati tra i pali, con Luciani e Varutti esterni e la coppia centrale formata da Pinto e Danese. Tassi davanti alla difesa come regista, Foglia e Serrotti l e due mezzali mentre nel tridente offensivo Cutolo sarà a destra, Brunori Sandri se la gioca con Persano per il ruolo di prima punta e Bruschi appare favorito sul nordcoreano Choe Song-Hyok. La Fiorentina potrà testate qualche nuovo arrivato: in porta il giovane Lafont, possibile difesa a quattro comandata da German Pezzella con Ceccherini al suo fianco, Diks terzino destro e Biraghi che si posiziona a sinistra. Davanti alla difesa Veretout, mentre Benassi e Gerson sono le mezzali; Federico Chiesa e Pjaca accompagnano Giovanni Simeone nel tridente offensivo.

