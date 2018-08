Calendario Serie C/ Diretta, oggi l'Assemblea di Lega: l'inizio del campionato è rinviato?

Mercoledì 22 agosto si terrà l'Assemblea di Lega Pro: il presidente Gabriele Gravina ha già comunicato che con tutta probabilità si deciderà di posticipare la compilazione del calendario

22 agosto 2018 Claudio Franceschini

Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro (Foto LaPresse)

La Serie C 2018-2019 sta per rivelarsi? Molto probabilmente no: una nota ufficiale emessa dalla Lega Pro ha confermato la riunione già prevista per mercoledì 22 agosto, ma ha anche anticipato che la compilazione dei calendari dovrebbe slittare. A Roma si terranno domani Direttivo e Assemblea delle Società: presso l’Auditorium Palazzo delle Esposizioni, Scalinata di Via Milano, l’incontro dunque ci sarà; tuttavia il presidente di Lega Gabriele Gravina era già intervenuto ieri in merito alla problematica di un campionato ancora incerto nella sua composizione. Probabile allora che nel corso della conferenza stampa con i vertici, annunciata ufficialmente a conclusione dell’Assemblea di Lega, venga confermato quanto era già emerso, vale a dire che i calendari non saranno resi noti se non dopo il 7 settembre (la data però resta ancora un punto di domanda). Ruota tutto intorno a quel giorno: è infatti quello in cui il Collegio di Garanzia del Coni dovrà pronunciarsi in merito al ricorso presentato da alcune società che oggi giocherebbero in Serie C, ma che sperano ancora di salire di categoria e iscriversi a tutti gli effetti alla Serie B. Una decisione che sta di fatto bloccando buona parte delle squadre italiane; anche il torneo cadetto allo stato attuale è in forse.

LA SERIE C SLITTA DI NUOVO?

Ricapitoliamo la situazione: diverse settimane fa Avellino, Bari e Cesena sono state escluse dal campionato di Serie B. Questo ha aperto tre posizioni per chi ne avesse i requisiti; il problema principale è che si sono presentate in sei (Catania, Entella, Novara, Pro Vercelli, Siena e Ternana) e, in seguito, che alcune di queste squadre non avrebbero comunque potuto tornare in cadetteria, per vari motivi. Da qui il ricorso, che innanzitutto è stato presentato contro la posizione del Novara; il timore chiaramente è quello di iniziare un campionato da dover poi rivoluzionare in corso d’opera, qualora il Coni dovesse accogliere la posizione di anche solo una società. Pericolo che sembrava essere stato scongiurato quando Mauro Balata, presidente di Lega, ha deciso di far partire la Serie B con 19 squadre; il problema è che in questo senso è andato contro la posizione della FIGC e di alcune società, che speravano nel consueto torneo di B con 22 formazioni o, quantomeno, aggiungendone una ventesima. Addirittura si era profilata la possibilità che la Serie B 2018-2019 accogliesse 24 squadre, come era già successo nel 2003-2004 (non a caso un anno di transizione per il torneo): per questo motivo, come ha ben spiegato Gravina nel suo intervento di lunedì, anche la Serie C potrebbe perdere qualche squadra e, se il campionato dovesse partire prima del dovuto, si dovrebbe poi mettere le mani al calendario e rifare tutto, creando un pericoloso precedente per usare le parole di Damiano Tommasi, intervenuto ieri al raduno dei capitani dI Serie B. Il campionato cadetto rischia di vedere le prime due giornate posticipate; su queste premesse, la Serie C non potrebbe partire e infatti non dovrebbe ancora farlo, ma vedremo quello che succederà oggi.

