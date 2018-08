Carlo Pellegatti si ritira / Video, passa il testimone con gli ultimi soprannomi ai nuovi acquisti del Milan

Carlo Pellegatti si ritira, video: passa il testimone con gli ultimi soprannomi dei nuovi acquisti del Milan dopo una carriera lunga 35 anni uno dei giornalisti più amati dal pubblico

22 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Carlo Pellegatti si ritira

"Ora linea a Carlo Pellegatti da Milanello". Chi in questi ultimi 35 anni non ha sentito almeno una volta questa frase alzi la mano, perché Carlo Pellegatti è stato un volto costante e presente in tutte le case pallonare d'Italia. Il giornalista ha rappresentato un modo di fare questo mestiere in maniera corretta, pulita, sempre pronta a prendersi la responsabilità di quanto detto. Da Milanello ha raccontato il Milan con dettagli e approfondimenti, fino a poi scendere in campo con i ragazzi per raccontare le loro gesta come solo lui ha saputo fare. Tanti sono stati i soprannomi dati ai talenti rossoneri. Nel giorno in cui passa il testimone a un altro collega e decide di andare in pensione Carlo Pellegatti ci lascia anche le sue ultime perle, ufficializzando i soprannomi della nuova stagione. E' così che Gonzalo Higuain da Pipita diventerà "Il Titano", mentre Caldara sarà "Demone". Per Bakayoko ha scelto "Molosso", mentre per Pepe Reina "Semaforo rosso". Sono interessanti anche quelli dei calciatori arrivati in punta di piedi da "falce dentata" Strinic, a "El lustroso" Castillejo, fino a "Coriandolo" Halilovic e "Vampata di calore" Laxalt.

UNA CARRIERA DA RICORDARE

Carlo Pellegatti ha dimostrato grande integrità professionale e anche quando ci sono stati dei rari scivoloni è sempre stato in grado di rimediare con intelligenza e soprattutto maturità. Saluta con un post su Instagram in cui vuole inquadrare San Siro in uno dei tanti momenti prepartita e sottolinea dopo aver dato i soprannomi ai nuovi acquisti: "Non li urlerò io però dal microfono. Le mie telecronache sono finite. Ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito con grande affetto da Radio Panda a Premium Sport in questi indimenticabili 35 anni e sempre Forza Milan". Un saluto che commuove non solo i tifosi rossoneri ma tutto il calcio italiano che vedeva in Carlo Pellegatti l'immagine di un giornalista serio e preparato, ma soprattutto pronto sempre a raccontare le cose come stavano, nonostante la sempre dichiarata fede milanista. Con la sua decisione di andare in pensione se ne va uno spicchio importante della storia del giornalismo sportivo italiano.

