Claudio Marchisio, post di addio “Juventus per sempre”/ Ultime notizie, sul futuro: “A breve vi dirò tutto"

Claudio Marchisio, post di addio “Juventus per sempre”. Ultime notizie, l'ex centrocampista della Juventus parla anche del proprio futuro: “A breve vi dirò tutto"

Il post di addio di Marchisio - Twitter

E’ un lungo e sentito post di addio quello pubblicato dall’ormai ex centrocampista e bandiera della Juventus, Claudio Marchisio. Dopo 25 anni di carriera a Torino, il giocatore ha rescisso il proprio contratto nelle scorse settimane, chiudendo così un indelebile capitolo della propria carriera. Prima di congedarsi definitivamente, il Principino, così come viene soprannominato per i suoi occhi azzurri e i capelli biondi, ha voluto salutare tutto l’ambiente juventino attraverso un messaggio pubblicato su Twitter. Marchisio cita più volte la frase resa famosa da Boniperti “Vincere non è importante ma è l’unica cosa che conta”.

FRA LE POSSIBILI METE, FRANCIA, SPAGNA E PORTOGALLO

Quindi sottolinea il dna bianconero, un vero e proprio stile di vita, per poi chiudere il proprio pensiero con tali parole: «Quando ti rendi conto che quella che per 25 anni è stata la tua vita tutto d’un tratto farà parte di ciò che è stato, c’è un solo modo per continuare a vincere ed è sapere che in ogni caso non perderò nulla di tutto questo perché sarà sempre parte di me ed io ne sarò sempre parte». Marchisio ha accennato anche al proprio futuro, visto che il centrocampista non ha assolutamente intenzione di appendere le scarpe al chiodo: «Sono gli ultimi giorni a Torino - dice - sceglierò la destinazione migliore per me e la mia famiglia. Adesso andrò a salutare i miei compagni, vi terrò informati». Fra le possibili mete, Francia, Spagna e Portogallo. Qui il post di addio

© Riproduzione Riservata.