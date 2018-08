Giulia Lollobrigida positiva al doping/ Ultime notizie, sospesa la 24enne pattinatrice azzurra nipote di Gina

La pattinatrice azzurra Giulia Lollobrigida è stata trovata positiva ad un controllo antidoping. A darne notizia poco fa, sono i colleghi dell’edizione online dell'agenzia Ansa, secondo cui la sorella della campionessa sul ghiaccio Francesca, pronipote della nota attrice Gina, è stata pizzicata dalla Nado Italia in occasione del campionato italiano su strada di pattinaggio a rotelle, sezione corsa, avvenuto lo scorso 21 luglio in quel di Cassano d’Adda. L’atleta classe 1994, 24 anni già compiuti, è tesserata per la Fisr, ed è stata sospesa in via cautelare dal Tribunale nazionale antidoping, in attesa delle controanalisi.

SOSPESI ANCHE DUE TESSERATI FCI

La sostanza a cui la Lollobrigida è risultata positiva è l’amiloride-idroclorotiazide-ACB, un diuretico. La sospensione è avvenuta da parte della Prima Sezione del Tna, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping. Durante i controlli sono risultati positivi anche due tesserati per la Fci Antonio Ivan Giglio e Umberto Mirra, positivi però all'Eritropoietina Ricombinante: anche loro sono stati sospesi in via cautelare.

