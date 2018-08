Juventus, Ronaldo “Voglio vincere la Champions”/ Ultime notizie, CR7 a Dazn “Ecco perché i bianconeri"

Juventus, Ronaldo “Voglio vincere la Champions”. Ultime notizie, CR7 intervistato da Dazn “Ecco perché ho scelto i bianconeri". Le parole del capitano portoghese

Cristiano Ronaldo è probabilmente il giocatore di calcio più ambizioso della terra e lo ha confermato anche in queste ore, rilasciando un’intervista a Dazn. Il nuovo servizio di streaming per vedere le partite, che ha riscontrato non pochi problemi durante il suo esordio dello scorso weekend, ha scelto come testimonial proprio l’asso della Juventus, e per l’occasione ha deciso di intervistarlo. «Voglio vincere la Champions con la Juve - le parole dell’ex calciatore del Real Madrid - ci focalizzeremo su quella, con i miei compagni, ma senza ossessione, passo dopo passo, e poi vedremo: se quest’anno, l’anno prossimo o quello dopo... L’obiettivo è vincere il campionato, la Coppa Italia e naturalmente fare del nostro meglio in Champions».

“ECCO PERCHE’ HO SCELTO LA JUVENTUS”

La Juventus non alza al cielo la coppa dalle grandi orecchie dal 1996, da precisamente 22 anni, ed ha deciso di puntare tutto sul più forte giocatore al mondo proprio per provare a riportare a Torino il prestigioso trofeo. Ma perché Ronaldo ha scelto proprio la Vecchia Signora? «Come tutti sanno – spiega lo stesso CR7 - la Juve è uno dei migliori club al mondo e per me è stata una decisione facile. Chiaramente, quello che ho fatto al Real Madrid è stato incredibile, ho vinto tutto e ho tanti amici, la mia famiglia è lì, ma la Juve ha dimostrato di volermi più di tutti. Mi hanno dato un'opportunità e sono felice: voglio provare a scrivere la storia anche con questo club». E ovviamente tutti i tifosi juventini sperano che Ronaldo possa scrivere la storia…

