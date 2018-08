Kakà, "Milan, il ritorno è questione di tempo"/ Sfida scudetto: "Juventus in pole, ma imprese nel nostro Dna"

Kakà, "Milan, il ritorno è questione di tempo". Ultime notizie, il brasiliano parla della sfida scudetto: "Juventus in pole, ma imprese nel nostro Dna"

Kakà (La Presse)

Kakà, "Milan, il ritorno è questione di tempo”: il brasiliano apre le porte a una nuova esperienza nel mondo rossonero, questa volta da dirigente. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex fantasista ha commentato: "La priorità per me è ancora stare con i miei figli Luca e Isabela. Adesso per me è difficile lasciarli, per questo non cerco incarichi precisi. E devo studiare, capire meccanismi di lavoro per me nuovi". Ma il ritorno al Milan è pressochè scontato: "Io allenatore? Per la verità no. Mi vedo più con un incarico da dirigente, alla Leonardo. Che ha portato al Milan esperienza, contatti internazionali con Fifa, Uefa, grandi club. Sa come si gestisce una squadra importante. Maldini? Paolo è la storia, la bandiera. E’ l’idolo. Paolo è la fedeltà. Questa dirigenza ha ritrovano il dna rossonero".

KAKA' TORNA AL MILAN? QUESTIONE DI TEMPO

Kakà, che oltre quella del Milan ha vestito le casacche di Real Madrid e Orlando City, ha poi aperto ad una nuova esperienza nel Diavolo: “Come ho detto, per il momento voglio stare vicino alla mia famiglia. Ma è normale che in futuro vorrei fare di più per il Milan. E’ una questione di tempo”. Poi il celebre numero 22 ha parlato della formazione di Gennaro Gattuso e dei possibili obiettivi della stagione: "E’ una squadra che sta seriamente cercando di riprendere il suo posto nel grande calcio. Se può vincere lo scudetto? L’ideale è immaginare di tornare subito in Champions League. La Juventus è davanti a tutte. CR7? Per il calcio italiano è bellissimo averlo, riporta visibilità, sponsor interesse dei media in tutto il mondo. Non è un divo nello spogliatoio, è amichevole, molto socievole. Potrà essere al top ancora per tanti anni".

© Riproduzione Riservata.