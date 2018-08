Lazio, Lotito contro Inzaghi: "Ti lamenti sempre"/ Video rubato al presidente: sfuriata al tecnico

Claudio Lotito (La Presse)

Lazio, Claudio Lotito contro Simone Inzaghi: "Ti lamenti sempre", presidente biancoceleste imbufalito con il tecnico in un video intercettato per caso e che sta facendo il giro dei social network. Una telefonata di fuoco, con il numero uno del club capitolino che si è scagliato contro il mister: “Già te l’ho detto, decido io non decidi te. Te lo sto dicendo Simone, te l’ho detto in tutte le salse. Io voglio avere la certezza che chi sta male, sta male. Non che qualcuno ti dice ‘dimme che questo sta male’. Guarda lo staff di tuo fratello (Filippo, ndr)". E continua Claudio Lotito, irato presumibilmente per le dichiarazioni del dopo Lazio-Napoli, terminata 1-2: "Cominciamo a chiarire. Ti lamenti sempre, di tutto. C’hai una squadra che vale 10 volte quello che fai funzionare. Te lo ha detto anche Tare e tu fai finta di non capire, pensa a fare l’allenatore“, riporta La Gazzetta dello Sport.

LOTITO CONTRO INZAGHI: CLIMA DI TENSIONE

"Il calendario con noi non è stato clemente. La settimana prossima con la Juventus a Torino dovremo cercare di rialzare la testa. Non sarà semplice. Da dove ripartiamo? Dai primi e dagli ultimi trenta minuti del match di oggi", queste le parole incriminate di Simone Inzaghi dopo Lazio-Napoli? Oppure l'aver citato la condizione precaria di alcuni calciatori rientrati da poco nei ranghi dopo le fatiche del Mondiale di Russia? Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la rabbia del numero uno della Lazio, che nel video "rubato" è apparso decisamente infuriato con il suo allenatore. Un avvio di stagione non all'altezza per i biancocelesti, che hanno deluso nei test amichevoli pre-campionato e che hanno raccolto una sconfitta nella prima giornata di Serie A tra le mura amiche dello stadio Olimpico. Qui di seguito il video dello scontro telefonico

