MOL Vidi Aek Atene/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Vidi Aek Atene, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. In Ungheria si gioca una partita valida per l'andata dei playoff di Champions League

22 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Vidi Aek Atene, andata playoff Champions League (Foto LaPresse)

Mol Vidi-AEK Atene, partita che viene diretta dall'italiano Gianluca Rocchi, si gioca mercoledì 22 agosto alle ore 21.00 ed è una delle sfide d'andata dei play off di Champions League 2018-2019: 6 posti rimasti per la fase a gironi, gli ungheresi ci arrivano dopo aver superato già ben tre turni preliminari, un solo step alle spalle invece per i greci che sfruttano il ranking UEFA maggiormente favorevole della loro nazione. Grande chance per entrambe le squadre per avere accesso ad una fase a gironi di Champions che sarebbe un obiettivo di grande importanza anche a livello economico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Vidi Aek Atene è un'esclusiva in diretta tv per tutti gli abbonati Sky sul canale numero 254 del satellite (Sky Sport 4 HD) con diretta streaming video via internet disponibile collegandosi sul sito skygo.sky.it, dove è possibile attivare l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e assistere alla programmazione senza costi aggiuntivi.

RISULTATI E PRECEDENTI

Le squadre ungheresi non sono certo presenza abituale tra le migliori 32 d'Europa, e il MOL Vidi per arrivare a giocarsi questa chance ha già dovuto superare 3 ostacoli, eliminando in precedenza i lussemburghesi del Dudelange, i bulgari del Ludogorets e gli svedesi del Malmoe. Dall'altra parte l'Aek Atene ha piegato un avversario difficile come gli scozzesi del Celtic, ma dopo essere tornata a vincere il titolo in Grecia tornare nella fase a gironi di Champions sarebbe la consacrazione di un progetto: i gialloneri infatti per la crisi economica sono falliti e sono stati costretti a ripartire dalla terza serie ellenica, tornare tra le magnifiche 32 di Champions sarebbe un premio straordinario dopo la risalita dall'inferno.

PROBABILI FORMAZIONI MOL VIDI AEK ATENE

Il MOL Vidi affronterà la sfida col portiere Kovacsik alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra rispettivamente con Fiola, il capitano Juhasz, Vinicius e il capoverdiano Stopira. A quattro anche la linea di centrocampo, al francese Nego sarà affidata la fascia destra e a Kovacs la fascia sinistra, mentre il bosniaco Hadzic sarà affiancato al macedone Nikolov nella zona centrale sulla mediana. In attacco il serbo Lazovic farà coppia con il suo connazionale Scepovic. Risponderà l'Aek Atene col portiere Barkas tra i pali, Bakakis schierato in posizione di terzino destro e lo svedese Hult schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Lambropoulos e Oikonomou formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo la fascia destra sarà affidata al brasiliano Gallo e la fascia sinistra a Bakasetas, mentre l'altro brasiliano Alef sarà affiancato al portoghese Simoes per vie centrali. In attacco, Klonaridis si muoverà da trequartista al fianco di una vecchia conoscenza del campionato italiano, il croato Livaja schierato nel ruolo di unica punta. Tatticamente gli ungheresi del MOL Vidi saranno schierati col 4-4-2 dal tecnico serbo Nikolic, mentre l'Aek Atene guidato in panchina da Ouzounidis giocherà col 4-4-1-1 come modulo di partenza.

QUOTE E PRECEDENTI

Le agenzie di scommesse vedono il match in equilibrio pur considerando i greci favoriti in questo match d'andata. La vittoria esterna dell'Aek Atene viene quotata 2.20 da William Hill, mentre Eurobet quota 3.00 l'eventuale pareggio e Bwin alza fino a 3.30 la quota relativa al successo in trasferta dei croati. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bet 365 quota l'over 2.5 e l'under 2.5 rispettivamente 2.70 e 1.44.

