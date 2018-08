Risultati Champions League/ Diretta gol live score, andata playoff (22 agosto 2018)

Risultati Champions League: diretta gol live score delle partite valide per l'andata dei playoff. Tre partite in programma mercoledì 22 agosto, in campo Ajax, Dinamo Kiev e Dinamo Zagabria

22 agosto 2018 Claudio Franceschini

Risultati Champions League, andata playoff (Foto LaPresse)

Sono tre le partite di andata playoff che, in Champions League 2018-2019, si giocano mercoledì 22 agosto: tre se ne sono giocate ieri, dunque stiamo andando a caccia delle sei squadre che si qualificheranno per la fase a gironi e ne completeranno l’organico in vista del sorteggio. Tutte le gare sono in programma alle ore 21:00 e si tratta di Ajax-Dinamo Kiev, Vidi-Aek Atene e Young Boys-Dinamo Zagabria: ovviamente la nuova formula sulla qualificazione alla fase finale, con tutte le squadre dei principali campionati che evitano gli spareggi, le big non fanno parte di questo contesto ma ciò non vuol dire che la serata non possa comunque essere emozionante. Dunque, staremo a vedere quello che succederà.

IL BIG MATCH

Forse il reale big match è quello che oppone l’Ajax alla Dinamo Kiev: nella Johan Cruijff Arena si affrontano due squadre dal passato glorioso. Entrambe hanno vinto coppe europee: l’Ajax è quella che ha fatto di più, con il fantastico triennio all’inizio degli anni Settanta e una formazione che, insieme alla Nazionale, ha ispirato il mondo del calcio con Cruijff e Rinus Michels - soprattutto - alla guida. Tre Coppe dei Campioni in successione e un modello esportato in tutto il mondo, poi un quarto titolo quando la manifestazione era già Champions League (1995) e un’altra finale persa l’anno successivo. Da allora forse l’Ajax, che nel frattempo ha anche ottenuto una Coppa Uefa, si è leggermente spento badando maggiormente a coltivare talenti e fare cassa; la Dinamo Kiev ha sicuramente pagato la disgregazione dell’Unione Sovietica e, negli ultimi anni, la crescita esponenziale dello Shakhtar Donetsk (infatti negli ultimi 11 anni ha vinto solo due campionati). Per gli ucraini ci sono due Coppe delle Coppe a distanza di undici anni e, nella prima occasione, anche la vittoria in Supercoppa Europea battendo nientemeno che il Bayern Monaco di Sepp Maier, Beckenbauer, Gerd Muller, Rummenigge e Schwarzenbeck; tutti i tre gol li ha realizzati Oleg Blochin, poi allenatore del club - e della nazionale ucraina - e vincitore del Pallone d’Oro in quel magico 1975, davanti proprio a Beckenbauer e Cruijff.

ore 21:00 Ajax-Dinamo Kiev

ore 21:00 Vidi-Aek Atene

ore 21:00 Young Boys-Dinamo Zagabria

