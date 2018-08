Video/ Juventus U23 Cuneo (1-0): highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C)

Video Juventus U23 Cuneo (1-0): highlights e gol della partita valida per la Coppa Italia Serie C, bel debutto per la seconda squadra bianconera con gol di Zanimacchia

Video Juventus U23 Cuneo (LaPresse, repertorio)

Buona la prima per la Juventus Under 23, che batte di misura il Cuneo grazie a Zanimacchia e vola verso la sfida diretta contro l'Albissola. Successo che parte da lontano, con la società bianconera che è stata l'unica a credere e a puntare sulle seconde squadre. Contro il Cuneo, Madama si schiera con la consueta maglia bianconera. Si gioca ad Alessandria, Juventus con difesa a tre, davanti si affida a Mavididi appena arrivato dall'Arsenal. La rete decisiva, però, la mette a segno il talento del Genoa, Luca Zanimacchia, nuovo trequartista bianconero in prestito. Bella la sua iniziativa col destro che ha beffa il portiere del Cuneo al 29esimo. Sul fronte difensivo, invece, è Del Favero a mettersi in evidenza, blindando la sua porta per novanta minuti. Grandi parate nel primo tempo e nel finale della ripresa, la Juventus B si salva agli sgoccioli conquistando una vittoria che profuma di scommessa vinta. L'obiettivo della società è di vincere anche in terza serie, ma anche e soprattutto di far crescere i propri giovani. CLICCA QUI PER GOL E HIGHLIGHTS

TABELLINO

Juventus B-Cuneo 1-0. Reti: 28' Zanimacchia. JUVENTUS U23 (3-5-2): Del Favero; Zanandrea, Alcibiade, Parodi; Morelli (12' st Di Pardo), Muratore (12' st Fernandes), M. Pereira (12' st Olivieri), Kastanos, Beruatto; Zanimacchia (27' st Toure), Mavididi (27' st Pozzebon). A disp. Nocchi, Busti, Zappa, Di Pardo, Coccoli, Delli Carri, Toure, Fernandes, Olivieri, Pozzebon, Andersson. All. Zironelli. CUNEO (3-4-3): Gozzi; Arras (42' st Alvaro), Mattioli, Cristini, Tafa, Celia; Borrello (42' st Reymond), Bob, Paolini (42' st Maresca), Caso (16' st Jallow); Zamparo (23' st Spizzichino). A disp. Costa, Bacigalupo, Spizzichino, Testa, Jallow, Sadotti, Alvaro, Reymond, Maresca, Razzanelli, De Stefano, Offidiani. All. Scazzola. ARBITRO: Mercenaro di Genova.

© Riproduzione Riservata.