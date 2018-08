Video/ Stella Rossa Salisburgo (0-0): highlights della partita (playoff Champions League)

Video Stella Rossa Salisburgo (0-0): highlights della partita valida per l'andata dei playoff di Champions League, un pareggio che lascia aperta ogni opzione

Video Stella Rossa Salisburgo (LaPresse, repertorio)

Stella Rossa e Salisburgo non vanno oltre lo zero a zero nell'andata del playoff di Champions League che si disputa in Serbia. Meglio i padroni di casa nella prima parte del match, gli austriaci da canto loro pensano più a difendersi senza comunque rinunciare alle ripartenze. Le due formazioni si sfidano con soluzioni dalla lunga distanza, i due attacchi tuttavia non sembrano nella loro serata migliore e il punteggio non si sblocca. Ci prova prima Junzovic, poi Degenek nella ripresa, chiamando al miracolo il portiere degli austriaci. I ritmi si alzano, Stojiljkovic sciupa una ghiotta occasione mancando lo specchio della porta da buona posizione. Il pareggio sembra il risultato più giusto, allo scadere però sono i padroni di casa a mettere i brividi alla difesa avversaria, con Simi che dalla distanza sfida un attento Stankovic.

TABELLINO

Stella Rossa: (4-2-3-1): Borjan; Stojkovic, Savic (46' Babic), Degenek, Rodic; Jovicic, Krsticic; Kafu (61' Simic), Ben, Radonjic; Stojiljkovic (79' Jovancic). Salisburgo (4-3-1-2): Stankovic; Lainer, Ramalho, Pongracic, Ulmer; Haidara, Samassékou, Junuzovic (46' Schlager); Wolf (87' Minamino); Yabo (79' Daka), Dabbur.

