Young Boys Dinamo Zagabria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Young Boys Dinamo Zagabria, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Incrocio tra due outsider nell'andata dei playoff della Champions League

22 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Young Boys Dinamo Zagabria, andata playoff Champions League (Foto LaPresse)

Young Boys-Dinamo Zagabria sarà diretta dallo spagnolo Mallenco, mercoledì 22 agosto alle ore 21.00 le due squadre scendono in campo per l'andata dei play off di Champions League 2018-2019: 6 posti rimasti per la fase a gironi, gli svizzeri entrano in gioco direttamente a un passo dalla fase a gironi, i croati hanno invece già superato 2 turni preliminari eliminando gli israeliani dell'Hapoel Beer Sheva e i kazaki dell'Astana. Dopo aver riconquistato il titolo svizzero interrompendo un'attesa durata anni, lo Young Boys prova ora a compiere un nuovo step nella sua crescita come club, provando ad accedere alla fase a gironi di Champions.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv del match Young Boys Dinamo Zagabria sarà visibile per tutti gli abbonati Sky sui canali numero 203 e 253 del satellite (Sky Sport Football HD e Sky Sport 3 HD) con diretta streaming video via internet disponibile collegandosi sul sito skygo.sky.it, dove si può attivare senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go che permette di seguire la programmazione satellitare, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

RISULTATI E PRECEDENTI

Nel passato recente la Dinamo Zagabria ha centrato più volte l'obiettivo della fase a gironi, e anche stavolta i croati tenteranno il colpaccio molto importante anche dal punto di vista economico, dopo essersi ripresi il titolo di Croazia ceduto per una stagione al Rijeka nel 2017. La Dinamo ha già affrontato e superato due turni preliminari, dall'altra parte invece lo Young Boys entra in gioco nella competizione dopo aver vinto 4 partite su 4 nel nuovo campionato svizzero, battendo Grasshoppers, Lugano, Zurigo e Lucerna. Anche la Dinamo Zagabria ha iniziato il suo cammino nel nuovo campionato croato e dopo la vittoria interna per 2-1 contro l'Osijek ha raggiunto Lokomotiv Zagabria e Rijeka in testa alla classifica.

PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS DINAMO ZAGABRIA

Presso lo Stade de Suisse di Berna si troveranno faccia a faccia queste probabili formazioni. Young Boys schierato con Wolfli tra i pali, Mbabu sull'out difensivo di destra e Garcia sull'out difensivo di sinistra, mentre Benito e il maliano Camara saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo, l'ivoriano Sanogo Junior giocherà come vertice arretrato sulla mediana, alle spalle degli altri due centrali Bertone e Aebischer. L'austriaco Schick coprirà la corsia laterale di destra e Fassnacht la corsia laterale di sinistra, mentre il camerunese Nsame giocherà come unica punta. Risponderà la Dinamo Zagabria con Zagorac tra i pali, lo sloveno Stojanovic sulla fascia destra e Leovac sulla fascia sinistra nella linea a quattro di difesa, mentre il francese Theophile-Catherine sarà affiancato all'austriaco Dilaver nella coppia di centrali A centrocampo il macedone Ademi giocherà come playmaker arretrato, affiancato nella zona centrale dal bosniaco Gojak e dallo spagnolo Olmo. All'altro bosniaco Hajrovic sarà affidata la fascia destra e a Orsic la fascia sinistra, con Mario Budimir schierato in posizione di punta centrale. Lo svizzero Seoane, allenatore dello Young Boys, schiererà la squadra con il 4-1-4-1, mentre la Dinamo Zagabria risponderà con lo stesso modulo scelto dal tecnico croato Bjelica.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker ritengono gli svizzeri favoriti in maniera abbastanza netta in questo match d'andata. La vittoria interna dello Young Boys viene quotata 1.70 da William Hill, mentre Eurobet quota 3.65 l'eventuale pareggio e Bwin alza fino a 4.40 la quota relativa al successo in trasferta dei croati. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bet 365 quota l'over 2.5 e l'under 2.5 rispettivamente 1.80 e 2.00.

