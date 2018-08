Ancelotti, Napoli / Ultime notizie: "Voglio portare gli azzurri sul grandino più alto!"

Ancelotti, Napoli: ultime notizie. Il tecnico azzurro sottolinea come abbia grandissima voglia di riportare gli azzurri sul grandino più alto, poi parla anche di Gennaro Gattuso.

23 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Ancelotti, Napoli - La Presse

Carlo Ancelotti è partito col piede giusto nella sua avventura al Napoli, superando allo Stadio Olimpico la Lazio dopo essere andato sotto per un gol di Ciro Immobile. In una lunga intervista a Dazn ha spiegato la sua scelta di vestire la maglia azzurra: "Sono venuto a Napoli perché volevo tornare in Italia. In secondo luogo mi ha convinto il progetto della società. Questa è una squadra con tanta qualità, non ha raggiunto il gradino più alto ma è molto vicina a questo. Spero con le mie capacità di riuscire a portarla in alto". Carletto non pronuncia la parola Scudetto, ma è ovvio si riferisca a un titolo che i tifosi azzurri hanno solo sfiorato l'anno scorso e che sperano di riportare in Campania dopo quasi trent'anni. C'è però un campionato quanto mai competitivo da affrontare con tanti giocatori importanti e molte squadre da superare.

"GATTUSO È SEMPRE LO STESSO"

Nel corso dell'intervista a Dazn Carlo Ancelotti ha parlato anche di un suo collega che in passato ha anche allenato, Gennaro Ivan Gattuso. Spiega: "A livello caratteriale Rino è sempre lo stesso di un tempo. Questo si capisce molto bene da come gioca la sua squadra che è attenta, compatta, ben organizzata e aggressiva come era lui da giocare. Se me lo immaginavo diventare un allenatore? Per certi versi sì, per altri invece no". Saranno sabato sera l'uno di fronte all'altro in un Napoli-Milan che si propone come uno dei match di cartello di una seconda giornata di Serie A che ci offrirà anche la sfida Juventus-Lazio con il debutto di Cristiano Ronaldo all'Allianz Stadium dopo la bella prestazione al Bentegodi contro il Chievo.

