Atalanta Copenaghen/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Atalanta Copenaghen, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Europa League. Andata dei playoff al Mapei Stadium di Reggio Emilia

23 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Atalanta Copenaghen, Europa League andata playoff (Foto LaPresse)

Atalanta Copenaghen, che sarà diretta da XXXX, si gioca alle ore 20:00 di giovedì 23 agosto: è come sempre al Mapei Stadium di Reggio Emilia che la Dea affronta le partite interne dell’Europa League 2018-2019, e qui siamo arrivati all’andata dei playoff. Si tratta dunque dell’ultimo scoglio da superare per arrivare alla fase a gironi: di fronte c’è una squadra che ha tanta esperienza internazionale, e questo potrebbe fare la differenza rispetto alla facilità con cui gli orobici si sono liberati dei due precedenti avversari. La formazione di Gian Piero Gasperini ha però tutto per archiviare anche questa pratica e tornare a disputare i gironi per la seconda stagione consecutiva; attenzione però a questa prima sfida, che potrebbe essere determinante.

ATALANTA COPENAGHEN, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Copenaghen sarà trasmessa in diretta tv, come di consueto, sui canali della televisione satellitare: gli abbonati dunque potranno assistervi su Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football (numero 203) o al numero 251 sui canali Sky Sport, eventualmente utilizzando il codice 416547 per acquistare il singolo evento. I clienti Sky potranno ovviamente avvalersi anche del servizio di diretta streaming video, collegando fino ad un massimo di due dispositivi mobili (PC, tablet o smartphone) al proprio abbonamento, senza costi aggiuntivi.

RISULTATI E PRECEDENTI

Reduce dall’esordio in Serie A, l’Atalanta si rituffa nell’Europa League avendo ormai preso il ritmo giusto: nelle quattro partite giocate fino a questo momento ha segnato 16 gol incassandone appena 3, e dunque ha dimostrato di avere una qualità superiore rispetto alle formazioni di questi preliminari. Almeno lo è stata nei confronti di Sarajevo e Hapoel Haifa, con cui la differenza è stata davvero netta; adesso, per questo ultimo ostacolo prima dei gironi, l’asticella inevitabilmente si alza e la Dea si troverà a giocare contro una squadra che nel passato recente è stata anche capace di centrare gli ottavi di Champions League, dunque non proprio l’ultima arrivata. Il Copenaghen ha iniziato il suo percorso europeo già dal primo turno delle qualificazioni, e quattro giorni più tardi ha iniziato il campionato danese: le partite disputate sono più del doppio rispetto a quelle della Dea, ma a questo punto potrebbe contare poco perchè anche l’Atalanta ha preso ritmo.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA COPENAGHEN

Gasperini dovrebbe lanciare gli undici ormai titolari: da valutare l’alternanza in porta tra Gollini e Berisha, in difesa si dovrebbe vedere Palomino al centro della difesa con Andrea Masiello e Rafa Toloi ai lati. A centrocampo come sempre ci sono Hateboer e Gosens a correre sulle corsie, dovendo percorrere tutta la fascia di competenza; Freuler e De Roon favoriti per la mediana ma attenzione a Pessina che finora ha sempre giocato, e che potrebbe ancora togliere il posto a Pasalic, destinato comunque a essere il trequartista alle spalle di Duvan Zapata e Alejandro Gomez. Il Copenaghen di Stale Solbakken va verso la conferma del 4-4-2 della scorsa settimana: in porta Joronen, Ankersen e Boilesen come esterni con Vavro e Bjelland che formano la coppia centrale. Skov e Thomsen dovrebbero essere gli esterni; in mezzo al campo la regia di capitan Zeca con l’interdizione di Gregus, davanti attenzione alla grande qualità di Viktor Fischer, passato dall’Ajax, e i gol di Dame N’Doye che ne ha già realizzati 6 nelle 11 partite giocate in questa stagione.

QUOTE E PRONOSTICO

L’Atalanta parte ancora una volta favorita per questa partita di Europa League, e le distanze rispetto al Copenaghen sono ampie: secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai infatti la vittoria della Dea, identificata dal segno 1, vale 1,38 contro la quota di 8,50 che è stata assegnata alla formazione danese, per la cui vittoria bisognerà giocare il segno 2. Per il pareggio al Mapei Stadium (segno X) il vostro guadagno sarebbe invece corrispondente a 4,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

