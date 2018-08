Inter, Keita: "Sono qui per giocare"/ "Scelta non difficile quando chiamano i nerazzurri"

Inter, Keita: "Sono qui per giocare". Ultime notizie, conferenza stampa di presentazione per l'ex Monaco: "Scelta non difficile quando chiamano i nerazzurri"

Keita Baldè (La Presse)

Keità Balde è un nuovo calciatore dell'Inter e in conferenza stampa di presentazione non ha lasciato spazio a dubbi: "sono qui per giocare". Prelevato dal Monaco in prestito con diritto di riscatto, l'attaccante ha risposto così alle domande dei giornalisti: “Quando ricevi una offerta da un club come l’Inter non è una scelta difficile: al Monaco sono stato benissimo e li ringrazio, così come ringrazio l’Inter per avermi portato qui. Appena ho saputo dell’interesse dei nerazzurri, ho detto subito di sì. Spalletti? E’ un tecnico dalla grande esperienza, conosce benissimo il calcio italiano: tutti mi hanno parlato benissimo di lui, penso di poter migliorare molto”. Continua l'ex Lazio: “Non ho una posizione preferita, penso di poter fare bene tutte e quattro quelle davanti: risponderò prontamente. L’Inter è la anti-Juventus? Io vedo il gruppo e miei compagni tutti i giorni: penso a questo, i conti verranno fatti alla fine. Se vinceremo tutte le partite saremo su”.

"SIAMO PRONTI PER IL TORINO"

Keita è stato poi interpellato sulla prossima sfida di campionato, che vedrà i nerazzurri ospitare al Meazza di Milano il Torino di Walter Mazzarri: “Siamo tutti pronti, non dobbiamo buttarci giù per la sconfitta contro il Sassuolo: sono molto fiducioso, vedo come lavora la squadra, siamo una grandissima squadra. L’ultima stagione in Francia? Sono stato solo una stagione ma mi sono trovato bene. Il Monaco è un buon club, lavora bene soprattutto con i giovani, ma ho avuto l’opportunità di venire qui all’Inter”. Infine, conclude l'attaccante senegalese: “Sono un giocatore a cui piace essere protagonista, sono venuto qui per essere un calciatore importante. I calciatori africani fanno fatica in Italia? Ho iniziato qui da professionista a diciotto anni e ne ho giocati sei: la Serie A è un grande campionato, mi piace molto”.

© Riproduzione Riservata.