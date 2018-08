Italia Russia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (volley donne, Gloria Cup 2018)

Diretta Italia Russia, streaming video e tv: orario e risultato live della prima partita della Gloria Cup 2018. Le Azzurre sfideranno anche la Turchia, e si preparano agli imminenti Mondiali

23 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Italia Russia, volley donne (Foto LaPresse)

Italia Russia, amichevole di volley femminile, si gioca alle ore 15:30 di giovedì 23 agosto: tecnicamente la partita rientra nel programma della Gloria Cup 2018, una manifestazione che vede ai nastri di partenza anche la Turchia padrona di casa, visto che il teatro delle sfide è Belek. La nazionale di Davide Mazzanti sa di non poter prendere sotto gamba questo appuntamento: il prossimo mese infatti iniziano in Giappone i Mondiali, e dunque le partite che l’Italia giocherà in questi giorni (il torneo termina sabato) serviranno come preparazione alla rassegna iridata, che sarà preceduta anche dal torneo di Montreux in programma tra il 4 e il 9 settembre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv dell’amichevole Italia Russia: la Gloria Cup 2018 non è trasmessa nel nostro Paese e dunque non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili sulla nazionale azzurra di volley femminile potete comunque consultare il sito ufficiale della federazione (www.federvolley.it) e le relative pagine che trovate sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

RISULTATI E PRECEDENTI

L’Italia è reduce dalle Rabobank Series, dopo aver perso contro la Russia - avversaria di oggi - hanno infatti battuto la Turchia per 3-1. Una partita nella quale si è distinta in particolare Paola Egonu, che dopo i 31 punti della partita precedente ha messo giù 18 palloni risultando ancora la nostra migliore realizzatrice; la Russia rappresenta senza ombra di dubbio un’avversaria tra le più quotate, perchè a livello Mondiale ha vinto due volte il titolo, anche se dopo la doppietta 2006-2010 si è fermata al quinto posto, e non è mai riuscita a salire sul podio olimpico. A livello europeo l’avversaria odierna è tra le migliori, ma va detto che affronta un periodo difficile: sesta lo scorso anno al torneo continentale, di fatto sta provando a ricostruire dopo l’addio delle grandi veterane, puntando su giocatrici giovani e non ancora del tutto pronte. Quello che del resto sta facendo anche l’Italia: Davide Mazzanti di fatto ha convocato le sole Serena Ortolani, Lucia Bosetti e Monica De Gennaro tra quelle che possiamo considerare le giocatrici storiche, per il resto il roster della nostra nazionale è ancora abbastanza da scoprire ma ci sono i presupposti per un grande Mondiale.

