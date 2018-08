Real Madrid/ Mbappé e Neymar nel mirino, doppio assalto al Psg: ma chi è il vero obiettivo di Perez?

Real Madrid: Mbappé e Neymar nel mirino, doppio assalto al Psg in vista, ma chi è il vero obiettivo di Perez? AS e Marca seguono due piste diverse...

23 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Kylian Mbappé (LaPresse)

Kylian Mbappé o Neymar per il Real Madrid? Questa è la domanda che si fanno nella capitale spagnola, dove danno per scontato che entro il 31 agosto (data di chiusura del calciomercato in Spagna) il presidente del Real Madrid Florentino Perez metta a segno almeno un gran colpo per chiudere bene l’estate della cessione di Cristiano Ronaldo. Acquisto che servirebbe anche a placare i crescenti malumori della piazza, che teme un ridimensionamento. Serve un erede di CR7, un campione che possa fare la differenza in campo ed essere anche un’icona fuori: non ci sono molti nomi che possano rispondere a questo identikit, gli indizi portano tutti a Parigi e alle due stelle del Psg, che di certo dovrà aspettarsi un attacco da parte del Real, che punterà a portare a Madrid uno dei due. Già, ma chi? Curiosamente AS e Marca, i due principali quotidiani sportivi madrileni, si dividono sul nome di quello che sarebbe il principale obiettivo di Perez: uno punta su Mbappé, l’altro crede in Neymar.

MBAPPE O NEYMAR PER IL REAL MADRID?

Secondo quanto sostiene AS, l'obiettivo più verosimile sarebbe il francese: "Mbappé è ancora possibile" è il titolo di prima pagina, dal momento che sul Psg penderebbe il serio rischio di una sanzione della Uefa per violazione delle regole relative al Fair Play finanziario. Un'eventuale sanzione dovrà arrivare entro il 30 agosto, mentre il Psg entro lunedì deve saldare al Monaco la rata di 180 milioni per l'acquisto di Mbappé, che un anno fa era arrivato a Parigi formalmente in prestito. In caso contrario dunque il campione del Mondo tornerebbe nel Principato per fine prestito. Con il rischio di ricevere una pesante sanzione, il Psg potrebbe rassegnarsi a perdere Mbappé e il Real Madrid avrebbe il via libera per presentare la propria offerta - a quel punto al Monaco, che tornerebbe proprietario dell’astro nascente del calcio mondiale. Marca invece crede che il rischio di sanzioni per il Psg sarebbe minimo e che i parigini non si priverebbero mai di Mbappé, mentre con una maxi offerta vicina ai 250 milioni di euro potrebbero cedere Neymar. D’altronde il Real ha una "riserva" di circa 300 milioni accumulata grazie agli attivi registrati nelle ultime cinque campagne trasferimenti: i soldi ci sono, resta da capire se e per chi verranno investiti.

