Risultati Europa League/ Diretta gol live score, andata playoff (23 agosto 2018)

Risultati Europa League: diretta gol live score delle partite valide per l'andata dei playoff. L'Atalanta va a caccia della fase a gironi e ospita a Reggio Emilia il pericoloso Copenaghen

23 agosto 2018 Claudio Franceschini

Risultati Europa League, andata playoff (Foto LaPresse)

Giovedì 23 agosto si giocano le partite valide per l’andata dei playoff di Europa League 2018-2019: è l’ultimo scoglio da superare per arrivare nella fase a gironi del torneo, dove saranno qualificate anche le squadre che perderanno gli spareggi di Champions League. Le partite sono ovviamente ridotte rispetto al terzo turno preliminare, ma sono comunque tante: per la precisione 21, in campo ci sono anche quelle formazioni che non sono riuscite a superare il precedente preliminare di Champions e dunque sono retrocesse qui. Diciamo subito che Atalanta-Copenaghen, unica sfida che vedrà impegnata una formazione italiana, si gioca alle ore 20:00; il programma invece inizierà con Torpedo Kutaisi-Ludogorets e Zenit-Molde, entrambe alle ore 18:00.

LA DEA PER IL SOGNO

L’Atalanta dunque ospita il Copenaghen, che nel turno precedente ha eliminato il Cska Sofia battendolo due volte per 2-1. La Dea insegue il grande sogno di un’altra partecipazione ai gironi di Europa League: visto il precedente dello scorso anno, la squadra di Gian Piero Gasperini ha tutto per fare un’altra bella figura e, nonostante gli addii illustri (Caldara, Spinazzola e Petagna) dà la sensazione di poter essere ancora più competitiva con gli arrivi di Emiliano Rigoni, Duvan Zapata e Mario Pasalic. Forte dei 16 gol segnati nei precedenti turni preliminari, l’Atalanta sa bene che l’asticella oggi si alza: il Copenaghen è avversario tosto, abituato a queste atmosfere e in anni recenti protagonista anche nella fase finale di Champions League. La partita di Bergamo potrebbe essere decisiva per la qualificazione: qui servirà un risultato importante per non soffrire troppo in Danimarca, anche se fino a questo momento gli orobici hanno fatto meglio fuori casa (due vittorie con 12 gol realizzati e uno solo incassato).

LE ALTRE PARTITE

Sono molto interessanti le altre partite che vedremo oggi: troviamo anche il Celtic che, eliminato dalla Champions League, cerca l’ingresso ai gironi e sarà ospite del Suduva. Il Besitkas ci prova contro il Partizan Belgrado che sembra essere in particolare forma, mentre il Rosenborg affronta a Trondheim lo Shkendija che rappresenta un avversario da non sottovalutare. Bella anche la partita tra Gent e Bordeaux: si tratta di due società che possiamo considerare nobili, e che hanno tutto per arrivare ai gironi. Rischia il Lipsia, che è in Ucraina contro lo Zorya: due anni fa questa squadra era arrivata ai gironi e non aveva fatto male. Sfida che riporta ad un passato glorioso quella tra il Rapid Vienna e lo Steaua Bucarest (che oggi si chiama semplicemente FCSB); il Basilea non dovrebbe avere troppi problemi contro l’Apollon Limassol, mentre la favola Burnley spera di superare l’ultimo ostacolo ma di fronte ha l’Olympiacos, che almeno sulla carta dovrebbe partire favorito.

ore 18:00 Torpedo Kutaisi-Ludogorets

ore 18:00 Zenit-Molde

ore 19:00 Sheriff-Qarabag

ore 19:00 Suduva-Celtic

ore 19:00 Apoel-Astana

ore 19:00 Trencin-Aek Larnaca

ore 19:00 Sigma Olomouc-Siviglia

ore 19:05 Sarpsborg-Maccabi Tel Aviv

ore 19:15 Malmoe-Midtjylland

ore 20:00 Dudelange-Cluj

ore 20:00 Olimpia Lubiana-Spartak Trnava

ore 20:00 Olympiacos-Burnley

ore 20:00 Atalanta-Copenaghen

ore 20:00 Basilea-Apollon

ore 20:30 Zorya-Lipsia

ore 20:30 Genk-Brondby

ore 20:30 Rapid Vienna-Steaua Bucarest

ore 20:30 Partizan-Besiktas

ore 20:45 Rosenborg-Shkendija

ore 20:45 Rangers-Ufa

ore 20:45 Gent-Bordeaux

