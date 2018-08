Video/ Ajax Dinamo Kiev (3-1): highlights e gol della partita (Champions League)

23 agosto 2018 Alessandro Rinoldi

All'Amsterdam ArenA l'Ajax mette in discesa la strada per la qualificazione superando per 3 a 1 la Dinamo Kiev. Nel primo tempo i Lancieri passano in vantaggio subito in apertura al 2' per merito di Van de Beck, perfettamente servito da Tadic ed approfittando dell'incertezza del portiere avversario Boyko. A sorpresa gli ucraini, cresciuti lentamente, pareggiano al 15' con Kedziora, ribadendo in rete una parata miracolosa di Onana. Ci pensa dunque Ziyech, complice la sfortunata deviazione di Garmash, a riportare avanti i suoi al 35' e, nel finale di frazione al 43', Tadic firma il tris sul cross dalla sinistra di Tagliafico. Nel secondo tempo la squadra del tecnico Ten Hag non ha fretta di calare il poker, preferendo controllare senza troppa fatica le giocate dei biancoblu. L'ex milanista Huntelaar vorrebbe però scrivere il proprio nome nell'elenco dei marcatori ed infatti coglie una traversa al 74' prima che nel finale, all'88', il solito Ziyech centra a sua volta un palo. La vittoria per 3 a 1 favorisce l'Ajax in vista della gara di ritorno da disputare la prossima settimana a Kiev.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come l'Ajax si sia imposto per quanto riguarda il possesso palla, favorevole con il 53% e supportato da una maggiore precisione nei passaggi, il 79% contro il 78% con 426 su 536 e 374 su 477 appoggi completati. Entrambe le compagini hanno recuperato 53 palloni ciascuna e, in fase offensiva, spicccano i biancorossi visto il 6 a 4 nelle conclusioni destinate nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, parità nel computo dei falli commessi, 10 per squadra, così come nel conteggio delle ammonizioni: l'arbitro francese Clément Turpin ha estratto il cartellino giallo per 4 volte ammonendo rispettivamente Huntelaar e Tagliafico da un lato, Kedziora e Garmash dall'altro.

IL TABELLINO

Ajax-Dinamo Kiev 3 a 1 (p.t. 3-1) Reti: 2' Van de Beck(A); 15' Kedziora(D); 35' Ziyech(A); 43' Tadic(A). Assist: 2' Tadic(A); 43' Tagliafico(A). AJAX Onana; Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico; Van de Beck(87' De Wit), Schone, de Jong; Ziyech, Huntelaar, Tadic. All. Ten Hag. DINAMO KIEV Boyko; Kedziora, Burda, Kadar, Pivaric; Garmash(46' Shepelev), Sydorchuk(77' Tche Tche), Buyalskyy, Tsyngankov, Besiedin, Verbic. All. Khatskevich. Arbitro: Clément Turpin (Francia). Ammoniti: 21' Huntelaar(A); 24' Kedziora(D); 39' Garmash(D); 70' Tagliafico(A).

