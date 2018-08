Video/ Young Boys Dinamo Zagabria (1-1): highlights e gol della partita (Champions League)

Video Young Boys Dinamo Zagabria (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida per i play off della Champions League. Solo pareggio allo Stade de Suisse.

23 agosto 2018 Alessandro Rinoldi

Video Young Boys Dinamo Zagabria (LaPresse)

Allo Stade de Suisse di Berna lo Young Boys viene fermato dalla Dinamo Zagabria con un pareggio per 1 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa partono fortissimo passando in vantaggio già al 2' con Mbabu in acrobazia, approfittando del cross dalla destra di Ngamaleu. I gialloneri falliscono però le proprie opportunità per ottenere il raddoppio e, un po' a sorpresa, i croati pareggiano nel finale della prima frazione con Orsic, lanciato in solitaria da Hajrovic da metà campo su un pallone recuperato forse in maniera irregolare. Nel secondo tempo il copione si ripete ed il nuovo errore di Hoarau viene seguito dall'occasione e dal palo centrato da Hajrovic sul fronte opposto. Nell'ultima parte dell'incontro Ngamaleu illude i suoi tifosi mancando un paio di chances ed il suo sostituto Nsame non ha maggiore fortuna nel recupero. Un pari per 1 a 1 come questo lascia aperto il discorso qualificazione per entrambe le squadre, impegnate la prossima settimana nella gara di ritorno a Zagabria.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge abbastanza chiaramente come lo Young Boys, a partire da un possesso palla favorevole con il 54% e supportato da una maggiore precisione nei passaggi visto il 73% contro il 67% con 336 su 463 e 227 su 338 appoggi completati, avrebbe meritato di più rispetto a quanto raccolto contro la Dinamo. I gialloneri sono stati inoltre superiori per palloni recuperati, 43 a 34, ed in fase offensiva spicca il 7 a 4 nelle conclusioni destinate nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, lo Young Boys è stata la squadra più fallosa a fronte del 17 a 12 nel computo dei falli commessi e l'arbitro spagnolo Alberto Undiano Mallenco ha estratto il cartellino giallo 3 volte ammonendo rispettivamente Sanogo Junior da un lato, Theophile-Catherine e Gavranovic dall'altro.

IL TABELLINO

Young Boys-Dinamo Zagabria 1 a 1 (p.t. 1-1) Reti: 2' Mbabu(Y); 40' Orsic(D). Assist: 2' Ngamaleu(Y); 40' Hajrovic(D). YOUNG BOYS Von Ballmoos; Mbabu, Wuthrich, Von Bergen, Benito; Fassnacht(70' Aebischer), Sow, Sanogo Junior, Sulejmani; Ngamaleu(81' Nsame), Hoarau. All. Seoane. DINAMO ZAGABRIA Zagorac; Stojanovic, Theophile-Catherine, Dilaver, Leovac; Ademi; Hajrovic(83' Kadzior), Olmo(86' Sunjic), Gojak, Orsic; Gavranovic(74' Budimir). All. Bjelica. Arbitro: Alberto Undiano Mallenco (Spagna). Ammoniti: 14' Sanogo Junior(Y); 42' Theophile-Catherine(D); 66' Gavranovic(D)

CLICCA QUI PER IL VIDEO YOUNG BOYS DINAMO ZAGABRIA (1-1): HIGHLIGHTS E GOL (da video sky)

© Riproduzione Riservata.