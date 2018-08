Brescia Perugia/ Streaming video e diretta Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Brescia Perugia, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che allo stadio Rigamonti apre il campionato di Serie B 2018-2019

24 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Brescia Perugia, Serie B 1^ giornata (Foto LaPresse)

Brescia Perugia sarà diretta dal signor Martinelli; finalmente inizia anche il campionato di Serie B 2018-2019, l’anticipo della prima giornata è in programma alle ore 21:00 di venerdì 24 agosto. Sono cambiate alcune delle fasce orarie che regolano il torneo cadetto, e dopo la grande confusione dell’estate si può finalmente cominciare con il calcio giocato. Entrambe le squadre sono state già impegnate in Coppa Italia; oggi si svelano anche in campionato, dove vanno a caccia di playoff. Con più urgenza il Perugia, che li ha giocati anche lo scorso anno; con speranza il Brescia, che da qualche stagione naviga più che altro nelle zone basse ma ha tutto per fare il grande colpo e tornare nel massimo torneo del calcio italiano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brescia Perugia viene trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti: l’accordo trovato con Dazn, che si è aggiudicata i diritti per il campionato di Serie B, prevede infatti che l’anticipo del venerdì sera sia in onda sulla televisione di stato. L’appuntamento in questo caso è su Rai Due, disponibile anche in alta definizione con dispositivi abilitati; in assenza di un televisore sarà comunque possibile avvalersi del servizio di diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento.

RISULTATI E PRECEDENTI

Il Brescia arriva dal sedicesimo posto dello scorso anno: salvo con due punti di vantaggio sulla quinttultima, il club lombardo riparte da Davis Suazo, l’honduregno che abbiamo visto a lungo nel campionato italiano (straordinario a Cagliari) e che dopo aver guidato le giovanili degli isolani si cimenta per la prima volta con una squadra professionistica. La società è blasonata e ha tante ambizioni, come dimostrato da una campagna acquisti che mira decisamente al salto di categoria; da tempo tuttavia il Brescia non riesce ad elevarsi nel campionato cadetto, e proverà a farlo quest’anno. L’inizio potrà essere importante: la prima partita è contro il Perugia che invece ha rinnovato la fiducia in Alessandro Nesta, arrivato lo scorso anno per fare i playoff. Gli umbri sono da qualche stagione tra le migliori squadre della Serie B, ma fino a questo momento è sempre mancato qualcosa per fare davvero il salto di qualità, come dimostra il fallimento negli spareggi per la promozione. Squadra semi-rivoluzionata, vedremo se questo nuovo gruppo sarà finalmente quello buono per tornare in Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA PERUGIA

Suazo fa giocare il Brescia con due attaccanti, vale a dire Torregrossa e Alfredo Donnarumma (stagione strepitosa a Empoli), e un trequartista: tra Tremolada e Leonardo Morosini è già interessante ballottaggio. A centrocampo invece il playmaker potrebbe essere Tonali (protagonista all’Europeo Under 19), con Ndoj e Dimitri Bisoli ai suoi lati; davanti al portiere Alfonso (favorito su Minelli, ma è tutto da vedere questo testa a testa) dovrebbero giocare Lancini e Gastaldello come centrali, con Sabelli schierato a destra e Curcio che agirà a sinistra. Perugia con modulo speculare: tra i pali gioca Leali, Monaco e Belmonte con i terzini Mazzocchi e Felicioli rappresentano la difesa. A centrocampo è cambiato qualcosa: in cabina di regia Terrain, Verre e Raffaele Bianco i possibili interni anche se Moscati e Kouan non partono certo battuti. Interessanti le scelte offensive: sicuramente ci sarà Melchiorri, il nordcoreano Han Kwang-Song può affiancarlo ma ci sono anche Vido e Bianchimano, dietro le punte giocherà uno tra Buonaiuto e il belga Dragomir, arrivato dall’Arsenal.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la prima partita della stagione di Serie B sono disponibili le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il pronostico vede partire favorito il Brescia, che ha una quota sulla propria vittoria (segno 1) pari a 1,95 volte la posta contro il 4,00 che accompagna invece l’affermazione esterna del Perugia, per la quale dovrete giocare il segno 2. Sarebbe di 3,20 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto il guadagno in caso di pareggio: per questa eventualità nella sfida dello stadio Rigamonti dovrete naturalmente puntare sul segno X.

