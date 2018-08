Gasperini, Atalanta / "0-0 a Bergamo? Speravamo di arrivare a Copenaghen con un altro risultato"

Gasperini, Atalanta: il tecnico della Dea ammette che il risultato di 0-0 a Bergamo non era preventivato e che speravano di andare a Copenaghen con una vittoria. Qualificazione a rischio?

24 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Gasperini, Atalanta - La Presse

L'Atalanta non è andata oltre lo 0-0 nella sfida preliminare di Europa League contro il Copenaghen. La Dea agli Atleti Azzurri d'Italia ha fatto un po' fatica anche se ha giocato una buona partita. Ad ammettere questo è lo stesso tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini che ha parlato a fine gara come riportato da La Gazzetta dello Sport: "Lo 0-0 è un risultato che possiamo definire discreto. Non è buono, ma neppure negativo. Speravamo di arrivare a Copenaghen con un vantaggio. Loro avranno il fattore campo al ritorno, ma noi stasera abbiamo fatto una grande partita e la possiamo ripetere. Ci teniamo molto alla qualificazione perché è il raguardo principale al momento". Una gara che ha regalato delle buone indicazioni, ma che non lascia del tutto soddisfatti in vista del match di ritorno.

IL TECNICO PUNTA ALLA QUALIFICAZIONE

Gian Piero Gasperini ci crede alla qualificazione, ma non può che fare una lucida analisi della sfida d'andata: "Se tiri in porta diciannove volte devi fare assolutamente gol. Avendo però giocato lunedì stasera abbiamo accusato un po' di stanchezza nelle gambe rispetto alle gare precedenti. La prossima settimana arriveremo a Copenaghen meglio". Il tecnico ha voluto parlare anche degli assenti e dei nuovi acquisti: "Rigoni possiamo utilizzarlo solo in campionato, ma non in Europa League. Domani si aggregherà in maniera definitiva alla squadra, al gruppo. Ci sta mancando invece Josip Ilicic che poteva essere determinante in questa partita. Avrà bisogno di altre due settimane di cure. L'importante è che guarisca bene. Voglio fare i complimenti alla squadra che ha giocato molto bene".

