Infortunio Coman / Lungo stop per il francese ex Juventus: di nuovo ko i legamenti della caviglia?

Infortunio Coman, lungo stop per il francese ex Juventus che si ferma durante Bayern Monaco-Hoffenheim. Si teme la nuova rottura dei legamenti della caviglia sinistra.

24 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Infortunio Coman - La Presse

Kingsley Coman sarà costretto a un altro lungo stop dopo quello della scorsa stagione quando si ruppe i legamenti della caviglia sinistra. L'attaccante francese è stato costretto a uscire al minuto 44 della gara Bayern Monaco-Hoffenheim accusando un problema alla stessa caviglia dopo un brutto intervento di Schulz. Le immagini in televisione ci hanno mostrato subito la gravità del fatto con i gesti inequivocabili del calciatore che ha chiesto il soccorso dei sanitari. E' uscito poi sorretto dallo staff e ha così abbandonato il rettangolo verde di gioco senza poggiare il piede sinistro a terra. Al momento non è stata rivelata l'entità dell'infortunio, ma pare abbastanza immediato capire che si tratta di una cosa assai grave e che potrebbe far stare fuori dai campi di gioco il calciatore molto a lungo. La paura è che si tratti ancora una volta della rottura dei legamenti della stessa caviglia già operata.

DALLA JUVENTUS AL BAYERN CON POCA FORTUNA

Kingsley Coman era arrivato alla Juventus come una scommessa nell'estate del 2014, strappato con grande astuzia al Paris Saint German e portato così in Italia. Proprio contro il Chievo Verona al Bentegodi era arrivato il debutto, come poi capiterà quattro anni più tardi a Cristiano Ronaldo. Una stagione partita con grande entusiasmo ma che poi non aveva regalato quella crescita che ci si sarebbe aspettati da lui. La cessione al Bayern Monaco sembrava far aprire per lui nuove strade con la possibilità di fare quel salto di qualità non riuscito a Torino. Tra luci e ombre la sua avventura si era complicata con la rottura dei legamenti della caviglia sinistra del febbraio scorso. Un altro infortunio del genere potrebbe costare davvero caro a una carriera ora per lui tutta in salita.

© Riproduzione Riservata.