Italia Azerbaigian/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (volley donne, Gloria Cup 2018)

Diretta Italia Azerbaigian streaming video e tv: orario e risultato live della seconda partita della Gloria Cup 2018 in preparazione ai Mondiali (oggi 24 agosto)

24 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Italia Azerbaigian (repertorio)

Italia Azerbaigian, nuova amichevole di volley femminile, si gioca oggi, venerdì 24 agosto 2018, nuovamente alle ore 15:30 italiane (le 16:30 locali). Siamo alla seconda di tre partite per le azzurre nel contesto della Gloria Cup 2018, un torneo quadrangolare che vede in gara anche la Turchia padrona di casa, visto che il teatro delle sfide è Belek, e la Russia già affrontata ieri pomeriggio dalla Nazionale di pallavolo femminile italiana allenata dal commissario tecnico Davide Mazzanti, che come le altre Nazionali presenti al torneo si sta preparando per il grande evento pallavolisti del 2018. Fra poco più di un mese infatti inizieranno in Giappone i Mondiali e dunque le partite che l’Italia giocherà in questi giorni serviranno come preparazione alla rassegna iridata, che sarà preceduta anche dal tradizionale torneo di Montreux, in programma tra il 4 e il 9 settembre, vera prova generale prima della partenza per il Sol Levante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv dell’amichevole Italia Azerbaigian: la Gloria Cup 2018 non è trasmessa nel nostro Paese e non possiamo segnalarvi nemmeno una diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili sulla nazionale azzurra di volley femminile potete comunque consultare il sito ufficiale della federazione (www.federvolley.it) e le relative pagine che trovate sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

RISULTATI E PRECEDENTI

Italia, Turchia e Russia si erano già affrontate poche settimane fa nelle Rabobank Series in Olanda, dove la quarta squadra che completava il torneo erano naturalmente le padrone di casa Orange. L’Azerbaigian è dunque l’unica novità di questa Gloria Cup rispetto al precedente appuntamento con le azzurre, di conseguenza un test che potrebbe essere ancora più stimolante per il c.t. Davide Mazzanti. Le azere sono espressione di un movimento in netta crescita: in Azerbaigian infatti si è puntato molto sulla pallavolo femminile e investendo molti soldi si è creato un campionato di ottimo livello, sia pure con tante straniere come punto di riferimento. Un campionato forte però naturalmente traina l’intero movimento e così anche le giocatrici locali ne hanno beneficiato e pian piano anche la Nazionale sta facendo sempre meglio, come dimostrano le semifinali raggiunte (per la seconda volta nella storia) agli Europei dell’anno scorso. Dopo la batosta subita ieri dalla Russia voltare pagina sarebbe importante, anche dal punto di vista psicologico: niente allarmi ad oltre un mese dall’inizio dei Mondiali, ma di certo vincere aiuta a vincere, e dunque tornare al successo sarebbe prezioso per l’Italia.

