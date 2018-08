Juventus, Allegri: "Ronaldo rifiaterà"/ Ultime notizie, sfida con la Lazio: "Rispetto per Bonucci"

Massimiliano Allegri (La Presse)

Juventus, Massimiliano Allegri: "Cristiano Ronaldo rifiaterà”, il tecnico bianconero è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio di Simone Inzaghi, in programma all’Allianz Stadium di Torino alle ore 18.00 per la seconda giornata di Serie A 2018/2019. L’allenatore livornese ha subito parlato di CR7: “Come va servito? Il calcio è un gioco molto semplice, più si allenano insieme e più si passano la palla, più si conoscono. Domani ci saranno dei miglioramenti da questo punto di vista tra centrocampisti e attaccanti. Ronaldo ha tirato sei volte in porta contro il Chievo”. E poi ha sottolineato: “Mandzukic e Dybala con il portoghese? Possono giocare tutti e due con Ronaldo oppure può giocare solamente uno di loro. Abbiamo tre partite fino alla sosta, quando hai una partita ogni tre giorni è normale che i giocatori cambino. CR7 giocherà sempre? Ora gioca, più avanti poi vedremo”.

ALLEGRI: "BONUCCI VA RISPETTATO"

Massimiliano Allegri poi si è concentrato su Juventus-Lazio: “Domani mi aspetto un grande entusiasmo da parte dell’ambiente, giochiamo contro una squadra che lo scorso anno ci ha inflitto la prima sconfitta della stagione e allo stadium ci ha battuto dopo 41 partite di imbattibilità. Sarà la prima partita vera, è importante anche se siamo solo alla seconda giornata”. Su Leonardo Bonucci ha poi sottolineato: “Chi giocherà e giocherà, ci vuole grande entusiasmo allo stadio. Leonardo è un calciatore della Juventus e viene valutato come gli altri, come noi per ciò che faremo sul campo. E’ tornato con grande entusiasmo, ha sempre messo passione, lavoro e dedizione come tutti gli altri all’interno della Juventus, va rispettato per quello che fa”. Infine, cambierà qualcosa? “Oggi vedrò l’allenamento e quello che mi darà più sicurezza, sceglierò. Potremmo giocare con la difesa a tre con i due mediani, devo ancora decidere”.

