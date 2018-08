Lloris arrestato per guida in stato d'ebrezza / Ultime notizie, portiere del Tottenham rilasciato su cauzione

Lloris arrestato per guida in stato d'ebrezza, ultime notizie: il portiere francese del Tottenham è stato rilasciato su cauzione dopo che la polizia lo aveva fermato.

24 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Lloris arrestato per guida in stato d'ebrezza - La Presse

Hugo Lloris, portiere del Tottenham, è stato fermato dalla polizia inglese per un normale controllo ed è stato trovato in stato d'ebrezza. Così è stato fermato e rilasciato solo su cauzione. Ovviamente è stata fatta regolare denuncia e si dovrà presentare al tribunale di Westminster il prossimo 11 settembre. Al momento non sono arrivate ulteriori notizie in merito al portiere francese che di recente si era laureato Campione del mondo con la nazionale transalpina, svolgendo anche il ruolo di capitano. Lloris non si era reso protagonista di episodi simili in carriera in precedenza, proprio per questo ha stupito tutti il fatto che è stato trovato positivo all'alcol test. Professionista serio e persona di assoluto livello aveva sempre dimostrato di essere un calciatore con la testa sulle spalle. Di certo questo episodio non cambia le belle pagine di storia scritte fino ad ora, ma comunque crea preoccupazione tra i tifosi degli Spurs.

UNA CARRIERA IN CONTINUO CRESCENDO

La carriera di Hugo Lloris è stato un continuo crescendo fino alla vittoria del Mondiale da capitano della Francia appena un mese e mezzo fa. Nato a Nizza il 26 dicembre del 1986 è cresciuto nella squadra della sua città con la quale ha esordito da professionista nel 2005 ad appena 19 anni. Dopo tre stagioni disputate ad alto livello viene acquistato dal Lione nell'estate del 2008 quando viene convocato anche per la prima volta in nazionale. Con il Lione riesce a collezionare ben 146 presenze meritandosi nel 2012 una chiamata dalla Premier League. Il salto di qualità arriva con la maglia del Tottenham con la quale fino ad oggi ha giocato 206 partite in Premier League. Con la nazionale Lloris ha collezionato 104 presenze.

