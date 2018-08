Milan, Gattuso "Obiettivo quarto posto”/ In vista del Napoli “Higuain? Solo con lui non si vince"

Gattuso parla in vista della gara col Napoli

Il Milan esordirà nel campionato 2018-2019 al San Paolo di Napoli, per una partita tutt’altro che semplice. Dopo che è stata posticipata la gara con il Genoa a seguito della tragedia del viadotto Morandi, il Diavolo giocherà il suo primo match in Campania, contro il grande ex Carlo Ancelotti, da pochi mesi a questa parte nuovo tecnico dei partenopei. Poco fa ha parlato in conferenza stampa Gennaro Gattuso, che ha esordito proprio parlando dell’allenatore di Reggiolo: «Ieri mattina ho sentito Carlo, conoscete tutti il rapporto che abbiamo condiviso, per me è stato più di un allenatore, c'era qualcosa che andava oltre il legame calciatore-allenatore».

“SOLO CON HIGUAIN NON SI VINCE”

Un Milan costruito in maniera intelligente durante la campagna acquisti estiva, a differenza invece dell’esagerato calciomercato di un anno fa, per certi versi, senza alcun senso logico: «L'obiettivo è migliorarci rispetto all'anno scorso – ammette - ed entrare in Champions League. Con il Napoli voglio vedere personalità e non spegnere mai la luce». Una partita speciale per il Milan e soprattutto per Gonzalo Higuain, acquisto di punta del Diavolo in estate, che sfiderà i suoi ex compagni al San Paolo. Gattuso però mette in guardia: «Con solo Higuain non vinceremo nessuna partita, c'è bisogno del collettivo, anche se lui è uno dei dieci giocatori più forti al mondo: serve giocare da squadra, non prendere gol».

