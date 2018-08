Probabili formazioni/ Juventus Lazio: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Lazio: diretta tv, orario, le ultime notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Allegri potrebbe allargare Ronaldo, Inzaghi ritrova Lucas Leiva e Lulic

24 agosto 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Lazio, Serie A 2^ giornata (Foto LaPresse)

Juventus Lazio, in programma sabato 25 agosto alle ore 18:00, vale per la seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019: un’altra grande sfida, che segna l’esordio all’Allianz Stadium dei bianconeri reduci dalla sofferta vittoria contro il Chievo, arrivata in pieno recupero e dopo che la squadra era finita sotto. La Lazio ha fatto ancora peggio, scialacquando il vantaggio ottenuto contro il Napoli e facendosi battere in casa; Simone Inzaghi temeva questo avvio terribile e il rischio è quello di ritrovarsi a quota zero punti dopo due partite, ma avendo comunque testato la squadra. Andiamo a vedere allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre i loro giocatori in campo quando ci troviamo ancora alla vigilia della partita di Torino, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Juventus Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO

I DUBBI DI ALLEGRI

La Juventus potrebbe cambiare rispetto al Bentegodi: non solo in mezzo al campo dove Emre Can - ma c’è anche Matuidi - insidia il posto di Khedira, ancora favorito per affiancare Pjanic, ma anche e soprattutto nel suo reparto offensivo. Cristiano Ronaldo potrebbe infatti essere dirottato sull’esterno, dove si è espresso bene nel secondo tempo del suo esordio; a questo punto Dybala può fare la prima punta o, più probabilmente, essere confermato da trequartista ma con Mandzukic davanti a tutti come punto di riferimento. Inevitabile che uno dei quattro che hanno iniziato sabato scorso resti fuori: indicativamente potrebbe trattarsi di Cuadrado - con Douglas Costa spostato a destra - ma il colombiano entra in ballottaggio con Joao Cancelo per il ruolo di terzino destro. Il resto della difesa viaggia verso la conferma: in porta ancora Szczesny che per il momento è stato designato come titolare, in mezzo la coppia formata da Bonucci e Chiellini - che deve ritrovare un po’ di sintonia persa - a sinistra invece Alex Sandro che, aspettando Spinazzola, rimane per ora l’unica soluzione a meno di trasferire De Sciglio su questa corsia.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sorride Simone Inzaghi, che ritrova due dei tre squalificati: sia Lucas Leiva che Lulic saranno titolari, il primo in sostituzione di Badelj che si accomoda in panchina, il secondo invece come esterno sinistro in luogo di Durmisi. Il resto della squadra dovrebbe rimanere invariato rispetto alla sconfitta contro il Napoli: davanti a Strakosha agirà ancora Acerbi come leader di una difesa completata da Wallace e Radu, Marusic sarà l’esterno a destra e l’esperienza di Parolo sarà utile in mezzo al campo, andando ad affiancare appunto Lucas Leiva che rimane il favorito in cabina di regia. Davanti, al momento Simone Inzaghi non può prescindere dalla qualità di Luis Alberto e dalla versatilità di Sergej Milinkovic-Savic, uno dei grandi sogni di calciomercato della Juventus; la prima punta è ovviamente Ciro Immobile, che per il terzo anno consecutivo è stato il primo marcatore stagionale della Lazio e che ancora una volta è il principale terminale offensivo di una squadra che già in passato ha dimostrato di non poter prescindere dai suoi gol.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Szczesny; 20 Joao Cancelo, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic; 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 7 Cristiano Ronaldo; 17 Mandzukic

A disposizione: 22 Perin, 21 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 15 Barzagli, 24 Rugani, 4 Benatia, 23 Emre Can, 30 Bentancur, 14 Matuidi, 16 Cuadrado, 33 Bernardeschi

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Spinazzola

LAZIO (3-4-2-1): 1 Strakosha; 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu; 77 Marusic, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 19 Lulic; 21 S. Milinkovic-Savic, 10 Luis Alberto; 17 Immobile

A disposizione: 24 Proto, 23 Guerrieri, 15 Bastos, 22 Caceres, 8 Basta, 32 Cataldi, 25 Badelj, 96 Murgia, 66 Bruno Jordao, 14 Durmisi, 11 J. Correa, 20 Caicedo

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: Patric

Indisponibili: Luiz Felipe, J. Lukaku, V. Berisha

