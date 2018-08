Probabili formazioni/ Napoli Milan: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2^ giornata)

Probabili formazioni Napoli Milan: diretta tv, orario, le ultime notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Scontro tra ex: da una parte Ancelotti, dall'altra Reina e Higuain

24 agosto 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Napoli Milan, Serie A 2^ giornata (Foto LaPresse)

Napoli Milan è il big match nella seconda giornata della Serie A 2018-2019: si gioca sabato 25 agosto alle ore 20:30 allo stadio San Paolo, e per i partenopei rappresenta una bella occasione per confermarsi a punteggio pieno, avendo eventualmente battuto due delle migliori formazioni del campionato (dopo il successo esterno sulla Lazio). Per il Milan si tratta dell’esordio ufficiale in stagione: i rossoneri non hanno giocato contro il Genoa perchè la partita è stata rinviata a causa della tragedia del ponte Morandi. Gennaro Gattuso dunque rivela per la prima volta i suoi nuovi rossoneri, e c’è grande attesa per una squadra rinnovata e rafforzata. Vediamo dunque in che modo i due allenatori potrebbero disporre i loro giocatori sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Napoli Milan.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Milan non viene trasmessa in diretta tv: l’appuntamento infatti è su DAZN, seconda partita consecutiva per i partenopei sulla nuova piattaforma che, al costo di 9,99 euro al mese (gratis per gli abbonati Premium, con agevolazioni e sconti per i clienti Sky), è accessibile esclusivamente in diretta streaming video oppure avendo a disposizione una smart tv sulla quale scaricare l’applicazione - dovendo necessariamente essere collegati a internet.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Il grande ex Carlo Ancelotti ha di fatto due soli dubbi: uno è il ballottaggio in mezzo al campo tra Zielinski, che ha giocato titolare la prima giornata, e Fabian Ruiz che era stato designato come mezzala sinistra al fianco di Hamsik, che invece dovrebbe essere confermato come regista. Il resto della squadra non cambia rispetto a quanto visto sabato scorso: aspettando Ghoulam, Mario Rui è ancora il terzino sinistro con Hysaj che agisce dall’altra parte, mentre in mezzo vanno Koulibaly e Raul Albiol che proteggono il portiere. A proposito: il secondo dubbio di Ancelotti è questo, perchè Ospina ha iniziato ad allenarsi con la squadra e potrebbe essere lanciato dal primo minuto, l’alternativa ovviamente rimane Karnezis. Allan giocherà come interno a destra; nel tridente offensivo fiducia rinnovata in Milik che ha subito trovato il gol, in questo momento il turnover non è ancora di casa e dunque spazio a Callejon sulla fascia destra e Lorenzo Insigne sulla sinistra, partita da ex per Simone Verdi che però dovrà sperare di avere un eventuale cameo nel secondo tempo, partendo dalla panchina.

I DUBBI DI GATTUSO

Più punti di domanda aperti per Gattuso, che non potrà utilizzare Calhanoglu (squalificato) al pari di Andrea Conti e Strinic: a sinistra si apre l’interessante ballottaggio tra Ricardo Rodriguez e Diego Laxalt, a destra sicuro del posto Calabria con Caldara e Alessio Romagnoli che giocano davanti a Gigio Donnarumma, favorito sull’ex Pepe Reina. L’altro ex Napoli è naturalmente Higuain, che comanderà l’attacco: al fianco del Pipita sicuro Suso, mentre a sinistra Borini appare in vantaggio su Castillejo che dà il meglio di sè dall’altra parte (difficile però che il già citato Suso cambi corsia). Quasi fatte invece le scelte a centrocampo, anche se Bakayoko reclama una maglia: l’ex Monaco e Chelsea potrebbe giocare al posto di Bonaventura se quest’ultimo andasse a giocare qualche passo più avanti, in alternativa il maceratese sarà come sempre schierato sulla mezzala sinistra, cercando tempi di inserimento con la regia illuminata di Lucas Biglia. Sull’altro lato del campo invece spazio a Kessie: l’anno scorso è stato uno dei più utilizzati, la concorrenza è inevitabilmente aumentata ma l’ivoriano sarà ancora uno dei punti di forza della formazione rossonera.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 17 Hamsik, 8 Fabian Ruiz; 7 Callejon, 99 Milik, 24 L. Insigne

A disposizione: 27 Karnezis, 22 Marfella, 2 Malcuit, 21 Chiriches, 13 Luperto, 19 Ni. Maksimovic, 30 Rog, 42 A. Diawara, 20 Zielinski, 9 Verdi, 14 Mertens, 11 Ounas

Allenatore: Carlo Ancelotti

Squalificati: -

Indisponibili: Meret, Ghoulam, Younes

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 33 Caldara, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 9 Higuain, 11 Borini

A disposizione: 25 Reina, 90 An. Donnarumma, 20 Abate, 17 C. Zapata, 22 Musacchio, 93 Laxalt, 14 T. Bakayoko, 18 Montolivo, 91 Bertolacci, 77 Halilovic, 7 Castillejo, 63 Cutrone

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: Calhanoglu

Indisponibili: A. Conti, Strinic

