Probabili formazioni Serie B/ Moduli, mosse e scelte degli allenatori (1^giornata)

Si accenderà questo fine settimana la prima giornata del campionato della Serie B 2018-2019: questa edizione della serie cadetta non è iniziata con i miglior auspici, visti i problemi in lega di preparazione dei calendari e iscrizioni dei club, ma finalmente gli appassionati potranno vedere in campo i propri beniamini e tocca ora vedere quali saranno le probabili formaizoni studiate dagli allenatori. In molti spogliatoi però si è ancora in fase di sperimentazione: nonostante un’estate accesa e ben viva con tanti test match per tutti, la condizione generale non è ancora eccellente e il mercato ha mosso non poco le carte in tavola. C’è quindi molta curiosità sugli schieramenti che vedremo per le sfide di esordio: vediamo quindi che ci riserva il calendario. Essendo questo un campionato a 19 squadre ecco che una dovrà rimandare il suo esordio e ci riferiamo al Livorno: da programma ecco che si comincerà a giocare già oggi venerdi 24 agosto con la sfida alle ore 21.00 tra Brescia e Perugia. Programma più fitto per la giornata di sabato, con 3 match alle ore 18.00 e quindi Cremonese-Pescara, Salernitana-Palermo e Venezia-Spezia: per domenica ecco poi l’incontro alle ore 18.00 tra Verona-Padova e i match attesi alle ore 21.00 Ascoli-Cosenza, Cittadella-Crotone, Foggia-Carpi. A chiudere la prima giornata del campionato della Serie B ecco poi il posticipo del lunedi con Benevento-Lecce, previsto alle ore 21.00. Andiamo ora a vedere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formaizoni di questo primo turno.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA PERUGIA

Per la prima di campionato la Leonessa punterà tutto su Torregrossa e Donnarumma in avanti, con quest’ultimo appena arrivato all’Empoli. Sarà attacco a due punte anche per la compagine umbra, dove però le maglie da titolari saranno consegnate a Melchiorri e Bianchimano.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PESCARA

Dovrebbe essere il 4-3-3 il modulo di partenza dei grigiorossi, che in mediana quindi si affideranno al terzetto Greco, Castagnetti e Croce. Risponderanno i delfini che a centrocampo useranno tre giocatori e quindi Memushaj, Brugman e Machin.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA PALERMO

Per i granata di Colantuono il riferimento dovrebbe essere nuovamente il 3-5-2: contro i siciliani saranno Schiavi, Casasola e Gigliotti a difendere lo specchio assieme al numero 1 Micai. Risponderanno i rosanero che in attacco punteranno anche quest’anno su Nestorovski e Embalo.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA SPEZIA

I lagunari, orfani di Inzaghi giocheranno il primo turno di campionato con il 3-5-2 già collaudato anche l’anno scorso: saranno quindi sempre Litteri e Zigoni ad agire in avanti. Difesa a 4 per lo Spezia come risposta: le maglie titolari andranno a De Col, Terzi, Giani e Augello.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA PADOVA

L’Hellas sotto la direzione Grosso oggi scenderà in campo con il 4-3-3 che in mediana vedrà Laribi, Gustafsson, Hendersen: sarà invece un coperto 3-5-1-1 per i patavini di Bisoli. I biancorossi nell’ampio reparto a centrocampo scommetteranno su Della Rocca, con Belinghieri e Pulzetti al lati e il duo Salviato-Zambataro sull’esterno.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI COSENZA

I bianconeri dovrebbero optare per un comodo 3-5-2 nella prima giornata della cadetteria: in avanti quindi non mancheranno Beretta e Ganz, scelti da Vivarini come titolari. Sarà invece attacco a tre per il Cosenza dove Braglia ha consegnato le maglie di titolari a Bearzotti, Garritano e Maniero (prima punta)

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA CROTONE

I granata di Venturato oggi in casa saranno in campo con il 4-3-1-2 che vedrà in avanti Scappini e Strizzolo, mentre Schenetti agirà sulla trequarti. Ben noto 4-3-3 per la probabile formazione degli squali, che in avanti si affideranno a Nalini, Simy e Molina.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA CARPI

I satanelli di Grassadonia dovrebbero puntare sul 3-5-2, almeno nella prima giornata: ci saranno quindi Camporese, Tonucci e Martinelli a difendere lo specchio di Bizzarri. Difesa a 4 per i falconi, dove vedremo Suagher e Poli al centro, mentre Pachonik e Frascatore saranno usati come esterni.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO LECCE

Gli stregoni tornano in cadetteria e oggi saranno in campo al Vigorito con il 4-3-3: in mediana spazio quindi a Tello, Viola e Nocerino, questo di nuovo in Italia dopo la parentesi a stelle e strisce. Per il Lecce ecco mediana a 3 con davanti però Falco a supporto delle due punte, Pettinari e Palombi.

