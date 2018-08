Tifoso Roma condannato per gli scontri di Liverpool/ Due anni e mezzo a Daniele Sciusco per disordini violenti

Tifoso Roma arrestato per gli scontri di Liverpool, due anni e mezzo combinati a Daniele Sciusco per disordini violenti prima della gara dello scorso anno in Champions League.

24 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Tifoso Roma arrestato per gli scontri di Liverpool - La Presse

Tutti ricorderanno il gravissimo atto di violenza che si era verificato a causa di un tifoso della Roma prima della gara contro il Liverpool in Inghilterra che sarebbe valsa la semifinale di andata della Champions League. Oggi è arrivata la condanna per Daniele Sciusco che dovrà scontare due anni e mezzo per disordini violenti. La sera dei terribili atti il ragazzo era stato arrestato insieme a Filippo Lombardi per la brutale aggressione al tifoso 53enne Sean Cox. Quest'ultimo purtroppo era finito per mesi in coma e ancora oggi le sue condizioni non tendono a migliorare. Daniele Sciusco però in un primo momento aveva dimostrato come non fosse intervenuto in maniera diretta nella rissa a differenza del suo connazionale. Aveva ammesso gli scontri prima della gara, ma aveva sottolineato come non fosse stato assolutamente coinvolto nello scontro con Cox. Proprio per questo dovrà rispondere per i disordini violenti, mentre Filippo Lombardi anche di lesioni gravissime.

ACCOLTA LA TESI DI KEITH SUTTON

Il dibattimento ha visto il giudice Mark Brown accogliere, almeno in parte, le tesi pronunciate da Keith Sutton il procuratore. Questo aveva definito come comportamento violento quello degli ultrà della Roma considerandolo uno schiaffo in faccia all'ospitalità offerta dalla cittadina di Liverpool. Il giudice dunque ha ritenuto Daniele Sciusco, davanti ai suoi genitori giunti in tribunale dall'Italia, colpevole e lo ha condannato a due anni e mezzo di galera. Uno sconto dunque ricevuto sui cinque previsti dal massimo della pena. A influire positivamente sono stati al momento dell'arresto la presenza di una vita normale e anche di un lavoro regolare, non considerandolo un'ultrà di professione.

© Riproduzione Riservata.