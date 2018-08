Argentina Sudafrica/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Rugby Championship)

Diretta Argentina Sudafrica: info streaming video e tv della partita di rugby, attesa questa sera e valida per il 2^ turno del Rugby Championship 2018.

25 agosto 2018 Michela Colombo

Diretta Argentina Sudafrica (LaPresse)

Argentina-Sudafrica, è la partita di rugby in programma oggi sabato 25 agosto 2018 all’Estadio Malvinas Argentinas di Mendoza: fischio d’inizio fissato per le ore 21.10, secondo il fuso orario italiano. Il grande Rugby a 15 del Rugby Championship torna sotto i riflettori: siamo al secondo turno della storica competizione che unisce le 4 nazionali più forti dell’emisfero australe e benchè manchino ancora parecchi banchi di prova, i punti in palio oggi potrebbero risultare già determinanti al termine della manifestazione. In ogni caso la sfida si annuncia emozionante anche senza considerare il tabellone: di fronte ecco i Pumas che hanno voglia di riscattarsi dal KO subito all’esordio, proprio per mano degli Springbok.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che il match di rugby tra Argentina e Sudafrica sarà visibile in diretta tv sulla tv satellitare di Sky: appuntamento alle ore 21.10 al canale Sky Sport Uno (201 del telecomando). Diretta streaming video garantita tramite l’app Sky Go riservata ai soli abbonati al servizio.

RISULTATI E PRECEDENTI

Come abbiamo prima annunciato la compagine argentina oggi scenderà in campo di fronte al pubblico di casa animata da un gran senso di rivalsa: il KO subito appena la settimana scorsa non è andato giù ai Pumas che nutrono grandi ambizioni per questa edizione del Rugby Championship. Va infatti ricordato che la nazionale a 15 albiceleste è l’ultima entrata nel torneo, che prima dell’attuale denominazione (assunta dopo il 2011), si chiamava Tri Nations: finora l’Argentina non ha mai vinto il titolo e anche quest’anno la lotta per il gradino più alto sarà davvero dura. Recuperare la sconfitta maturata lo scorso 18 agosto con il Sudafrica però rimane un obbiettivo possibile, come ottenere i punti messi in palio in questa seconda settimana del Rugby Championship. Nella prima partita di esordio ecco che il Sudafrica ebbe la meglio in casa, vincendo con il risultato di 34-12: ottima prova corale per gli Springbok con le mete di Am, Dyanti (doppia), Mapimpi e De Klerk. Si poteva fare qualcosa di più invece in casa dei Pumas: l’Argentina ha però margine di crescita, specie se Sanchez e Matera saranno di nuovo protagonisti in campo. Il pronostico della partita Argentina-Sudasyfrica quindi non è ancora stato scritto: che cosa ci dirà il campo?

