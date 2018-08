Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: tutti alle spalle del Papu Gomez (2^ giornata)

Classifica marcatori Serie A: si entra nella seconda giornata con Alejandro Gomez capocannoniere del torneo, l'argentino è l'unico ad aver realizzato una doppietta nella gara di esordio

25 agosto 2018 Claudio Franceschini

Alejandro Gomez, capocannoniere della Serie A 2018-2019 (Foto LaPresse)

E’ ancora presto per definire la classifica marcatori della Serie A 2018-2019, ma sicuramente la giornata di oggi e domani potrebbe iniziare ad approfondire il discorso: gli anticipi di sabato 25 agosto, per la seconda giornata del campionato, prevedono Juventus-Lazio e Napoli-Milan che, da soli, rappresentano una parata di stelle e di tanti calciatori che potrebbero inserirsi in un discorso di vittoria del titolo di capocannoniere. La classifica dei marcatori però sarà interessante anche per le gare di domani, compreso il Monday Night Roma-Atalanta con un Edin Dzeko che ha già iniziato alla grande e anche la presenza dell’unico capocannoniere al momento, quel Papu Gomez autore di una doppietta contro il Frosinone. Dunque partite attesissime, bisognerà valutare chi sarà ad andare a segno.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

GLI ANTICIPI

Cristiano Ronaldo contro Ciro Immobile, Arkadiusz Milik contro Gonzalo Higuain: lo avevamo detto, sabato ci sono almeno quattro attaccanti affamati di gol. Immobile e Milik si sono scontrati una settimana fa ed entrambi hanno timbrato il cartellino; CR7 naturalmente è il più atteso in questo campionato per ovvie ragioni, Higuain è alla sesta stagione nella nostra Serie A ma gioca la prima con la terza maglia diversa, e dopo aver realizzato 111 gol nel nostro calcio vuole continuare a stupire. Chiaramente però ci sono altri potenziali cannonieri da osservare: Dries Mertens per esempio è relegato al ruolo di panchinaro attualmente, ma è stato il principale realizzatore del Napoli nelle ultime due stagioni. Così ha fatto Suso per il Milan, nella Lazio Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic hanno raggiunto la doppia cifra l’anno scorso mentre la Juventus può schierare Paulo Dybala, 52 gol nei tre campionato bianconeri con il picco dei 22 timbrati nella scorsa stagione.

IL CAPOCANNONIERE

In testa come detto rimane Alejandro Gomez: il Papu ha iniziato la sua stagione alla grande, risultando determinante contro il Frosinone con due gol e altrettanti assist. Gian Piero Gasperini ha rivelato di aver fatto di tutto per confermarlo, e si vede il perchè: l’argentino inizia la sua quinta stagione con la Dea, con la quale ha già segnato 34 gol in Serie A. Lo scorso anno però ne ha garantiti appena 6: partito alla grande, il Papu si è progressivamente spento ed è andato incontro a un periodo di crisi profonda, tanto da essere superato da Bryan Cristante e Josip Ilicic che attaccanti non sono. Per questo campionato l’Atalanta conta in particolar modo sui gol di Duvan Zapata, arrivato dalla Sampdoria, o magari sulla crescita esponenziale di Musa Barrow definitivamente promosso in prima squadra; tuttavia Gomez sa di poter fare il suo. Nel mirino ci sono i 16 gol del campionato 2016-2017, il suo record in carriera per singolo torneo; onestamente dobbiamo dire che sarà difficile fare meglio, ma il numero 10 dell’Atalanta ci vuole quantomeno provare.

2 gol: Alejandro Gomez (Atalanta)

1 gol: Antonino Barillà (Parma), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Empoli), Rodrigo De Paul (Udinese), Edin Dzeko (Roma), Seko Fofana (Udinese), Emanuele Giaccherini (Chievo), Hans Hateboer (Atalanta), Ciro Immobile (Lazio), Roberto Inglese (Parma), Lorenzo Insigne (Napoli), Sami Khedira (Juventus), Rade Krunic (Empoli), Jasmin Kurtic (Spal), Arkadiusz Milik (Napoli), Mario Pasalic (Atalanta), Mariusz Stepinski (Chievo)

