Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 2^ giornata: chi schierare?

25 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Consigli Fantacalcio Serie A (LaPresse)

Tutto è pronto per l’inizio di una nuova giornata del campionato di calcio: tra oggi, domani e lunedì la Serie A ci propone la seconda giornata; ovviamente non possono mancare i consigli per il Fantacalcio della nostra redazione. Finalmente il programma sarà completo, dopo che nella prima giornata furono doverosamente rinviate le due sfide che coinvolgevano le squadre genovesi. Eccovi dunque le nostre dritte per scoprire quali sono i calciatori che potrebbe essere meglio schierare in questa giornata. Cominciamo dal primo anticipo Juventus Lazio: inevitabile citare Cristiano Ronaldo, che vorrà bagnare con un gol il debutto allo Stadium, settimana scorsa abbiamo però visto molto bene anche Bernardeschi, decisivo pure entrando dalla panchina. Nella Lazio la certezza è Immobile, che ha iniziato il nuovo campionato con uno splendido gol. In serata Napoli Milan: questa sembra essere l’estate di Milik, titolare al centro dell’attacco di Ancelotti, ma naturalmente anche Insigne ha già impressionato. Per il Milan citazione d’obbligo per il grande ex Higuain, ma i rossoneri sono al debutto ufficiale. La domenica inizierà alle ore 18.00 con Spal Parma: i ferraresi sono riusciti a mantenere la porta inviolata domenica scorsa a Bologna, dove poi hanno vinto con un gran gol di Kurtic, che merita una citazione come i compagni della difesa, la quale è stata invece il punto debole del Parma, che coll’udinese ha convinto solo in attacco - copertina dunque ad Inglese.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A 2^ GIORNATA: TUTTE LE PARTITE

Tra le partite delle ore 20.30, andando in ordine alfabetico partiamo da Cagliari Sassuolo: i sardi devono riscattarsi dopo un brutto avvio, come punto di riferimento resta fondamentale Pavoletti. Per i neroverdi invece in particolare evidenza Berardi ma pure Duncan nel successo di domenica scorsa contro l’Inter. In Fiorentina Chievo le citazioni viola vanno a Simeone e Chiesa, naturalmente i due uomini più attesi, ma attenzione all’eccellente Giaccherini, che stava per rovinare il debutto italiano di un certo Cristiano Ronaldo. Frosinone Bologna è già sfida fra due squadre che si devono leccare le ferite: l’atteggiamento di ciociari e felsinei potrebbe già essere prudente, le difese potrebbero dunque fare figura migliore rispetto agli attacchi, anche se il Frosinone ha già quattro reti sul groppone. Genoa Empoli segna il debutto dei rossoblù, chissà se il nuovo acquisto Piatek confermerà le buone sensazioni estive; attenzione però ai toscani, che nella prima giornata hanno fatto benissimo in ogni reparto, con citazione individuale per Krunic e Caputo, autori dei due gol. In Inter Torino fra i nerazzurri citazione d’obbligo per Perisic, sicuramente il migliore dei suoi domenica: difficilmente Spalletti lo farà partire ancora dalla panchina; per i granata Rincon e Iago Falque hanno impressionato nella forse immeritata sconfitta con la Roma. Udinese Sampdoria è sfida mai banale per Quagliarella, ma per i blucerchiati ci sono le incognite del debutto; per i friulani citazione d’obbligo per Fofana, a Parma grande prestazione e gol. Infine Roma Atalanta: per i giallorossi la certezza Dzeko ma anche la stuzzicante promessa Kluiveert; fra i nerazzurri Gomez ha debuttato con due gol e due assist, ma attenzione anche a Pasalic, che sembra già avere gran feeling con il Papu e si annuncia come erede di Cristante - oggi proprio alla Roma.

